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حادثة طعن داخل متجر وولمارت في ميشيغن تُصيب 11 شخصًا واعتقال المشتبه به

أفراد من قوات إنفاذ القانون في المنطقة يعملون في موقع الحادث بعد حادثة طعن في متجر وول مارت في ترافيرس سيتي، ميشيغان، السبت 26 يوليو 2025.
أفراد من قوات إنفاذ القانون في المنطقة يعملون في موقع الحادث بعد حادثة طعن في متجر وول مارت في ترافيرس سيتي، ميشيغان، السبت 26 يوليو 2025. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
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أعلن قائد شرطة مقاطعة غراند ترافيرس، في مؤتمر صحافي أن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 42 عامًا، وهو محتجز حاليًا لدى السلطات.

أصيب 11 شخصًا على الأقل في حادث طعن داخل متجر وولمارت بولاية ميشيغن الأميركية يوم السبت 26 تموز/يوليو، حيث أكدت الشرطة اعتقال مشتبه به بارتكاب الاعتداء. وأعلن مايكل شيا، قائد شرطة مقاطعة غراند ترافيرس في مؤتمر صحافي، أن المشتبه به رجل يبلغ 42 عامًا وهو قيد الاحتجاز.

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أضاف شيا عن الهجوم الذي وقع في مدينة ترافيرس بولاية ميشيغن: "بناء على المعلومات المتوافرة لدينا في هذا الوقت، يبدو أن هذه الأفعال كانت عشوائية". وتابع أن "الضحايا لم يتم تحديد هويتهم مسبقًا"، مشيرًا إلى أن المشتبه به، وهو من سكان ميشيغن، تصرف على ما يبدو بمفرده واستخدم "سكينًا قابلاً للطي".

حالة المصابين والتدخل الطبي

ذكر مركز مونسون للرعاية الطبية في بيان أن ستة مصابين كانوا لا يزالون في حالة حرجة في وقت متأخر من السبت، وخمسة في حالة خطيرة. وقال شيا إن من بين المصابين، وهم ستة رجال وخمس نساء، ثلاثة على الأقل خضعوا لعمليات جراحية.

وأكدت حاكمة ولاية ميشيغن غريتشن ويتمر أنها على اتصال مع سلطات إنفاذ القانون بشأن هذه "الأخبار الرهيبة".

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شهود العيان وتفاصيل الهجوم

وقالت شاهدة العيان جوليا مارتيل البالغة 30 عامًا لصحيفة نيويورك تايمز إنها سمعت صراخًا ورأت رجلاً يحمل سكينًا ويركض في قسم الأدوية بالمتجر. وأضافت أنها رأته يدفع الناس ويطعنهم أثناء مروره في المتجر، مشيرة إلى رؤيتها ثلاثة أشخاص مصابين بطعنات و"دماء في كل مكان".

وقال شيا إن عملية الطعن بدأت بالقرب من منطقة الدفع في المتجر، لافتًا إلى أن زبائن في وولمارت "ساعدوا" في القبض على المشتبه به.

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