إسرائيليون يعرقلون قافلة مساعدات متجهة إلى غزة ويثقبون إطارات شاحنات قادمة من الأردن

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الإثنين، إن أكثر من 22,000 شاحنة مساعدات إنسانية تنتظر خارج القطاع، موضحًا أن متوسط عدد الشاحنات التي دخلته منذ أن خففت إسرائيل القيود جزئيًا في 27 يوليو، بلغ 84 شاحنة يوميًا فقط.

في المقابل، تقول منظمات الإغاثة إن غزة بحاجة إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في القطاع.

مقاطع متداولة يزعم أنها لإسرائيليين يقطعون الطريق على الشاحنات المتجهة لغزة

وكان المكتب الإعلامي قد أوضح أن معظم الشاحنات الـ36 التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى القطاع يوم الجمعة الفائت، تعرضت للنهب والسرقة، متهمًا حكومة بنيامين نتنياهو بـ"الوقوف وراء ذلك".

طريق الشاحنات دونه صعوبات

في المقابل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن أحد أعضاء المجموعة التي تتولى حماية الشاحنات أنهم يواجهون تحديًا كبيرًا في المسار الذي يسلكونه، فهم "لا يستطيعون الاقتراب من مواقع الجيش الإسرائيلي لأن ذلك يعرّضهم للخطر"، كما يقولون إن "حماس قتلت أحد أفراد الفريق قبل أسبوعين، وأنه في الشهر الماضي أُصيب اثنان آخران بنيران إسرائيلية".

مساعدات طبية منتظرة

ومن المقرر أن تسمح إسرائيل، اليوم الإثنين، بإدخال شاحنات تحمل وحدات دم ومستهلكات طبية إلى مستشفيات القطاع، وذلك عبر منظمة الصحة العالمية (WHO)، حسبما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

ووصفت الوزارة الأصناف المتوقع وصولها بأنها "على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة".

كما طالبت الوزارة "الأهالي وكافة الوجهاء والجهات المعنية ببذل الجهد لحماية القافلة من أجل عدم التعرض للشاحنات، وتمكين وصولها الآمن إلى المستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى".

وفي وقت سابق، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ثلث سكان غزة لم يحصلوا على الطعام لعدة أيام متتالية.

ويُقدّر البرنامج أن واحدًا من كل أربعة فلسطينيين في غزة يواجه أوضاعًا تصل إلى حد المجاعة، ويؤكد أن 100,000 امرأة وطفل يعانون من سوء تغذية حاد.