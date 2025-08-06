اجتماع مرتقب للكابينت لبحث السيطرة على غزة.. كاتس: على رئيس الأركان تنفيذ قرارات الحكومة

تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، المقرر عقده يوم غد الخميس 7 آب/أغسطس، والذي سيبحث خيار تنفيذ سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، بما يشمل المناطق التي يُعتقد أن الرهائن محتجزون فيها.

ويأتي هذا التحرك بعد اجتماع أمني مغلق عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم أمس الثلاثاء 5 آب/أغسطس، استمر قرابة ثلاث ساعات، وشارك فيه كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين.

خلافات داخلية حول جدوى السيطرة الكاملة

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الأركان سلسلة من السيناريوهات العسكرية الممكنة لاستمرار الحملة في غزة، وفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، شهد الاجتماع توترًا بين نتنياهو وزامير، حيث دعا نتنياهو إلى "تغيير جذري في النهج المتّبع"، معتبرًا أن ذلك "السبيل الوحيد لتحرير الرهائن".

في المقابل، حذّر زامير من أن الذهاب نحو احتلال كامل للقطاع قد يتحول إلى فخ استراتيجي، مشيرًا إلى أن مثل هذا المسار "يُعرّض الرهائن لخطر أكبر"، رغم تأكيده على جهوزية الجيش لتنفيذ القرار فور اتخاذه.

من جهته، أكد وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، حق رئيس أركان الجيش إيال زامير في "إبداء رأيه" بشأن المرحلة المقبلة من الحرب في قطاع غزة، لكنه ملزم "تنفيذ" قرارات الحكومة بهذا الصدد.

وقال كاتس عبر منصة إكس "من حق وواجب رئيس الأركان أن يعبّر عن موقفه في المنابر المختلفة، لكن بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات، فإن الجيش سينفذها بحزم ومهنية، كما فعل على جميع الجبهات، حتى تحقيق أهداف الحرب".

تعثّر المسار التفاوضي

بالتوازي، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر مطّلع على المفاوضات أن الخلافات الداخلية داخل حركة حماس تعيق التوصل إلى صفقة تتضمن الإفراج عن عشرة رهائن مقابل هدنة تمتد لشهرين.

وأشار التقرير إلى أن معظم قيادات حماس غادروا قطر في الأيام الأخيرة باتجاه تركيا، وقلّلوا تواصلهم مع الوسطاء القطريين. ونقل عن مصدر دبلوماسي قوله: "لم يُغلق الباب تمامًا، لكن في هذه المرحلة لا يبدو أن اتفاقًا وشيكًا في المتناول".

أوامر إخلاء جديدة

في سياق متصل، أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تحذيرًا جديدًا لسكان عدة مربعات سكنية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، دعاهم فيه إلى إخلاء المنطقة فورًا والتوجه جنوبًا نحو منطقة المواصي.

ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر صفحته على منصة "إكس" قائلا :"تحذير إلى كل من لم يُخلِ المناطق المحددة بعد، أو عاد إلى البلوكات 613، 624، 625، 628، 629، 630، 631، 641، 695 – في حي الزيتون، كما تم تحذيركم، يواصل جيش الدفاع تعميق عملياته غربًا. من أجل سلامتكم، أخلوا فورًا جنوبًا نحو المواصي".

ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها داخل القطاع، وسط استمرار القصف وتدهور الأوضاع الإنسانية.

حماس: "التهديدات لا قيمة لها"

في أول تعليق على التقارير الإسرائيلية بشأن نية توسيع السيطرة العسكرية على غزة، قالت حركة حماس إن "التهديدات الإسرائيلية متكررة، لا قيمة لها، ولا تؤثر على قراراتنا".

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة في الدوحة بين الجانبين عبر وسطاء، فيما تتزايد المخاوف الدولية من تصعيد جديد قد يُفاقم الوضع الإنساني ويُقوّض أي فرصة لعودة المفاوضات.