إسرائيل تستهدف صنعاء بواسطة 20 مقاتلة والجيش يتوعد الحوثيين بالمزيد في الأيام المقبلة

شنت إسرائيل، اليوم الخميس، عدة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، قبل وقت قصير من بث كلمة مسجّلة لزعيم جماعة "أنصار الله" الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي، وذلك بعد يوم من إعلان الجماعة مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيّرة استهدف فندقًا في منتجع إيلات الإسرائيلي المطلّ على البحر الأحمر.

حصيلة أولية

وقالت قناة "المسيرة" اليمنية إن الهجوم استهدف محطة ذهبان الكهربائية، وحياً سكنياً في شارع الرقاص بمديرية معين في العاصمة، وآخر في منطقة حدة بمديرية السبعين، كما طالت غارات أخرى منطقة النهدين في المديرية نفسها.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة أن الهجمات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء أسفرت في حصيلة أولية عن قتيلين و48 جريحًا.

الجيش الإسرائيلي: استخدمنا أكثر من 65 قذيفة في الهجوم

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي "أنه استهدف مقر القيادة العامة للحوثيين، ومجمعات تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التابعة لحكومة الحوثيين، ومقر قسم الدعاية العسكرية الحوثي، ومعسكرات عسكرية حُدد فيها أسلحة وعناصر عسكرية تابعة لحكومة الحوثيين في منطقة صنعاء، مشيرًا إلى أنه استخدم أكثر من 65 قذيفة في الهجوم، في ما وصفه بأكبر عملية جوية ضد اليمن حتى الآن"، فيما ذكرت القناة 14 العبرية أن نحو 20 طائرة مقاتلة شاركت في العملية.

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على اليمن

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني رفيع قوله إن الجيش سيزيد وتيرة هجماته ضد الحوثيين في الأيام المقبلة.

وفي أعقاب الغارات، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأخير، الذي كان قد توعّد الحوثيين بـ"قصاص شديد"، أعطى أمر تنفيذ الهجوم على صنعاء وهو على متن طائرته متوجهًا إلى نيويورك.

وكان الحوثيون قد أطلقوا، الأربعاء، طائرة مسيّرة استهدفت مدينة إيلات الساحلية (جنوب إسرائيل)، في هجوم أسفر عن 22 جريحًا، بحسب خدمات الإسعاف الإسرائيلية.

وأثار الهجوم استياءً واسعًا، إذ دعا رئيس بلدية إيلات إيلي لنكري، في مقابلة مع القناة 12، إلى "ضرب الحوثيين بقوة"، مؤكدًا أن الهجمات المتكررة "عطّلت العمل في ميناء إيلات".

التحقيق في فشل اعتراض المسيرة

خلص الجيش الإسرائيلي في تحقيقاته بشأن فشل اعتراض المسيّرة إلى أن النتائج الأولية أشارت إلى أن المسيّرة تم اكتشافها في مرحلة متأخرة نسبيًا، وقد فُعّلت إنذارات الجبهة الداخلية كما هو مطلوب ووفقًا للسياسة المعتمدة.

الجيش الاسرائيلي يحقق في أسباب فشل اعتراض مسيرة الحوثيين

وأضاف البيان أنه تمت محاولات لاعتراضها عبر منظومة القبة الحديدية، لكنها لم تنجح، موضحًا أنه تم تحديد سبب الفشل ومعالجته فعليًا.

كما أشار البيان إلى أن قائد سلاح الجو أصدر تعليماته بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الإضافية لتعزيز الجاهزية وتحسين قدرات الكشف والاعتراض، بما يضمن استجابة دفاعية أكثر فعالية في المنطقة.

الحوثي: أطلقنا 21 مقذوفًا هذا الأسبوع

من جهته، قال زعيم الحوثيين إن الجماعة "أطلقت هذا الأسبوع 21 مقذوفًا، تنوعت بين صواريخ ومسيّرات، من بينها العملية التي نُفذت أمس واستهدفت العدو في أم الرشراش".

جبهة مشتعلة

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، تواصل جماعة الحوثي إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، إلى جانب هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بها، قبالة السواحل اليمنية، في إطار ما يسمونه "معركة إسناد غزة".

وردًّا على ذلك، تشنّ إسرائيل بشكل دوري غارات على مناطق تقول إنها خاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشمل موانئ، محطات طاقة، ومطار صنعاء.

وكانت تل أبيب قد اغتالت، في أواخر آب/أغسطس، رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي، إلى جانب تسعة وزراء ومسؤولَين آخرين، في غارة استهدفت اجتماعًا لهم في صنعاء.