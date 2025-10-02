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مواجهة بين الشرطة ومتظاهرين يتضامنون مع أسطول الصمود العالمي
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فيديو. آلاف المتظاهرين في مدن إيطالية رفضًا لاعتراض إسرائيل "أسطول الصمود" ال

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احتشد آلاف الأشخاص في شوارع روما ونابولي وتورينو، الأربعاء، للتظاهر ضد اعتراض إسرائيل أسطول مساعدات كان في طريقه إلى غزة وعلى متنه نشطاء دوليون.

حاول المتظاهرون في روما دخول محطة السكة الحديد الرئيسية في المدينة، مرددين شعارات وملوحين بالأعلام الفلسطينية.

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تم اعتراض أسطول التضامن العالمي، الذي يتألف من حوالي 50 قاربًا ونحو 500 ناشط، من قبل البحرية الإسرائيلية عندما اقترب من غزة، وفقًا للمنظمين. يضم الأسطول شخصيات بارزة مثل الناشطة المناخية غريتا تونبرغ، حفيد نيلسون مانديلا ماندلا مانديلا، وعددًا من النواب الأوروبيين. يحمل الأسطول كمية رمزية من الإمدادات الإنسانية تضامنًا مع الفلسطينيين.

أظهرت مقاطع فيديو شاركها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء سفنًا بحرية إسرائيلية تقترب من القوارب وتوجهها لإيقاف محركاتها. اتهم المنظمون إسرائيل بمنع الجهود السلمية لإيصال المساعدات إلى غزة، التي لا تزال تحت الحصار.

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