صفقة لتعزيز الدفاعات الجوية الدنماركية.. كوبنهاغن توسّع أسطولها بـ16 مقاتلة "إف-35"

أعلنت الدنمارك عزمها شراء 16 مقاتلة أميركية إضافية من طراز "إف-35"، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بعد مرور أسبوعين على رصد طائرات مسيّرة مجهولة في مجالها الجوي.

اعلان اعلان

وأوضح وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن خلال مؤتمر صحافي أنّ الحكومة توصلت إلى "اتفاق سياسي" لاقتناء الطائرات الجديدة، مشيراً إلى أنّ هذا القرار سيزيد عدد مقاتلات "إف-35" في سلاح الجو الدنماركي إلى 43 طائرة.

تبلغ قيمة الصفقة نحو 29 مليار كرونة (ما يعادل 3,88 مليارات يورو)، فيما أشار رئيس أركان الجيوش ميكايل هيلدغارد إلى أنّ هذه الزيادة "ستُعزز قدرات الدنمارك القتالية بشكل ملموس، وستسهم مباشرة في تعزيز الردع والدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي".

وبموازاة ذلك، ستستثمر كوبنهاغن حوالي 2,1 مليار كرونة (281 مليون يورو) في أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة، كما تخطط لتخصيص 27,4 مليار كرونة (3,66 مليارات يورو) لتطوير حضورها في القطب الشمالي وشمال الأطلسي.

وأكد بولسن أنّ هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على القطب الشمالي "منطقة منخفضة التوتر"، لكنه أشار إلى أنّ "التوترات تتزايد في ظل الطريقة التي تتعامل بها روسيا مع هذه المنطقة".

قمة كوبنهاغن

ناقش قادة الاتحاد الأوروبي، في قمة غير رسمية عُقدت في كوبنهاغن يوم الأربعاء 1 تشرين الأول/أكتوبر، مقترحًا لإنشاء "جدار مسيّرات" بهدف حماية القارة من الطائرات الروسية غير المأهولة، وذلك بعد أيام من حوادث توغّل في الأجواء تسببت في إغلاق مطارات دنماركية.

وأرسلت عدة دول أوروبية قوات وأنظمة مضادة للمسيّرات لدعم الدنمارك في تأمين القمة، بينما فُرض حظر على جميع الرحلات الجوية بالطائرات المسيّرة في أنحاء البلاد استمر يومين. واتّهم عدد من القادة الأوروبيين روسيا بانتهاك الأجواء الأوروبية عبر المسيّرات.

مسيّرات فوق مطارات الدنمارك

شهدت الدنمارك خلال الأسبوع الأخير من أيلول/سبتمبر الماضي تحليق عدد من الطائرات المسيّرة مجهولة الهوية فوق عدة مطارات، أبرزها مطار كوبنهاغن ومطار ألبورغ، ما أدى إلى إغلاقهما لساعات. كما تم رصد هذه الطائرات بالقرب من مطارات إيسبيرغ وسوندربورغ وسكريدستروب، إضافة إلى قواعد جوية تضم طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" و"إف-35"، جميعها تقع في شبه جزيرة جاتلاند بغرب البلاد.

وأعلنت الدنمارك أن "جهة محترفة" تقف وراء هذه الحوادث، في ما وصفته بـ"هجوم مركّب" الغرض منه إشاعة الخوف، مؤكدة أنها تعتزم تعزيز قدراتها على رصد المسيّرات وتحييدها.