تقرير يكشف: كيف حاولت واشنطن إغراء طيار مادورو لتسليمه؟

كشف تقرير لوكالة "أسوشييتد برس"، الأربعاء، أن عميلًا فيدراليًا أمريكيًا قدّم عرضًا جريئًا لكبير طياري الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يقضي بتحويل طائرة الرئيس سرًا إلى مكان يمكن للسلطات الأمريكية فيه اعتقاله.

وذكر التقرير أن العميل، إدوين لوبيز أبلغ الطيار في اجتماع سري بأنه سيصبح "غنيًا جدًا" حال موافقته على التعاون، فيما غادر الطيار اللقاء متحفظًا، لكنه قدّم رقم هاتفه الخلوي، ما يشير إلى احتمال اهتمامه بمساعدة الحكومة الأمريكية.

وجاءت هذه التفاصيل، المستندة إلى مقابلات مع ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، إضافة إلى أحد معارضي مادورو، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إدارة ترامب وفنزويلا حول قضايا تهريب المخدرات.

يُذكر أن إدارة ترامب سمحت هذا الشهر لوكالة الاستخبارات المركزية بالقيام بأعمال سرية داخل فنزويلا، كما ضاعفت الحكومة الأمريكية المكافأة مقابل القبض على مادورو بتهم اتحادية تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وهي خطوة حاول لوبيز استغلالها في مراسلته للطيار عبر رسالة نصية.

خطة سرية دامت 16 شهرًا

على نطاق أوسع، تكشف الخطة التي لم تنجح في نهاية المطاف عن مدى سعي الولايات المتحدة لسنوات للإطاحة بمادورو، الذي تلومه على تدمير ديمقراطية الدولة الغنية بالنفط بينما كان يوفر شريان حياة "لمهربي المخدرات والجماعات الإرهابية وكوبا التي يديرها الشيوعيون".

وعلى مدى الأشهر الستة عشر الماضية، وحتى بعد تقاعده من وظيفته الحكومية في يوليو، استمر لوبيز في التواصل مع الطيار عبر تطبيق رسائل مشفرة.

وتحمل هذه الملحمة غير المروية، المليئة بالمكائد حول محاولة لوبيز قلب ولاء الطيار، جميع عناصر أفلام التجسس في عصر الحرب الباردة: طائرات خاصة فاخرة، واجتماعات سرية في حظائر المطار، دبلوماسية عالية المخاطر، وتودد دقيق لملازم رئيسي في صفوف مادورو.

ملف- ماركو روبيو، إلى اليمين، يستمع إلى إدوين ف. لوبيز، الملحق في تحقيقات الأمن الداخلي في وزارة الأمن الداخلي، في الوسط، بجانب طائرة الحكومة الفنزويلية. AP Photo

وكانت هناك "مكيدة أخيرة تهدف إلى إثارة الشكوك لدى الرئيس الفنزويلي حول ولاء الطيار"، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفًا أكثر تشددًا تجاه مادورو.

نشر ترامب،هذا الصيف، آلاف الجنود وطائرات الهليكوبتر الهجومية، وسفنًا حربية في منطقة البحر الكاريبي لملاحقة قوارب الصيد المشتبه في تهريبها للكوكايين من فنزويلا.

وأسفرت هذه العمليات عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصًا في 13 غارة، بما في ذلك بعض الضحايا في شرق المحيط الهادئ، وفقًا للتقرير.

وأشارت "أسوشييتد برس" إلى أن جميع المصادر التي استند إليها التقرير فضّلت عدم الكشف عن هويتها، إما لعدم توافر الصلاحية لمناقشة الجهود السرية، أو خشية الانتقام.

كما وثقت الوكالة الرسائل النصية المتبادلة بين لوبيز والطيار، من بينها رسالة في 7 أغسطس كتب فيها لوبيز: "ما زلت أنتظر ردك"، مرفقًا رابطًا لبيان وزارة العدل الذي أعلن رفع المكافأة إلى 50 مليون دولار، وهو ما يُعتبر أحد أحدث تبادلات الرسائل بينهما.