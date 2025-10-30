ما الذي ينبغي معرفته عن اختبار القدرات الذهنية لترامب؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إنه "تفوق" في اختبار إدراكي خضع له مؤخرًا، مشيرًا إلى أن أداءه كان أفضل من امرأتين ديمقراطيتين أصغر سنًا منه، وهما من غير ذوات البشرة البيضاء، وفق ما أوردته مجلة فوربس.

وأوضح ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، خلال حديثه للصحفيين: "الأسئلة الأولى سهلة، مثل: نمر، فيل، زرافة. لكن عندما تصل إلى السؤال الخامس أو السادس، ثم العاشر والعشرين والخامس والعشرين، لم يتمكنوا من الإجابة على أيٍّ منها."

اختبار الإدراك العقلي.. وسيلة للكشف عن التدهور الذهني

بحسب فوربس، يُعتقد أن ترامب كان يشير إلى اختبار "تقييم مونتريال المعرفي" (MoCA)، وهو فحص يستغرق نحو عشر دقائق يُستخدم للكشف عن علامات مبكرة للتدهور الإدراكي أو مرض ألزهايمر.

ويُعد هذا النوع من الاختبارات مخصصًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الذاكرة أو عندما يلاحظ ذووهم أعراضًا مثيرة للقلق، وليس ضمن الفحوص الروتينية لعامة الناس.

ويُذكر أن والد ترامب، فريد ترامب، كان قد شُخِّص بمرض ألزهايمر، وهو مرض يحمل مكونًا وراثيًا في بعض الحالات.

ترامب: "نتيجة مثالية"

أشارت فوربس إلى أن ترامب قال أيضًا إنه خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، مؤكدًا أن النتيجة كانت "مثالية"، لكنه لم يوضح سبب الفحص أو ما إذا كان مرتبطًا بالاختبار الإدراكي.

وأثناء توجّهه إلى طوكيو، كشف الرئيس الأمريكي، عن خضوعه لتصوير بالرنين المغناطيسي مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، دون أن يحدد الجزء المفحوص من جسده. وقال: "أجريت صورة بالرنين المغناطيسي. وكانت ممتازة".

ويُستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ عادةً في تشخيص ومتابعة تطور الأمراض العصبية التنكسية، إلا أن ترامب لم يُفصح عن تفاصيل إضافية، فيما امتنع البيت الأبيض عن الرد على استفسارات الصحفيين حول الموضوع.

ولفتت المجلة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يفاخر فيها ترامب بقدراته الذهنية. ففي عام 2020، تحدث في مقابلة تلفزيونية عن تذكّره لخمس كلمات بترتيبها الصحيح: "شخص، امرأة، رجل، كاميرا، تلفاز"، وهي العبارة التي تحولت لاحقًا إلى موجة من الطرائف والرموز التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدل متجدد حول اللياقة العقلية للرؤساء

في سياق متصل، نقلت فوربس عن مقال للطبيب السابق في البيت الأبيض جيفري كولمان نُشر في نيويورك تايمز العام الماضي، قوله إن تقييم الحالة الإدراكية للرؤساء يظل قضية مثيرة للجدل في الأوساط السياسية والطبية.

وقال كولمان: "بينما يمكن التعامل مع معظم المشكلات الجسدية، فإن الضعف الإدراكي مسألة مختلفة تمامًا. فالرئيس يجب أن يتمتع بلياقة عقلية قصوى لتقييم المواقف المعقدة، ووضع الخطط، ودراسة البدائل والعواقب المحتملة للقرارات، ثم إصدار توجيهات حاسمة في الوقت المناسب."

زيارة طبية

في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أجرى ترامب زيارة طبية بالقرب من واشنطن، أصدر بعدها طبيب الرئاسة، شون باربابيلا، تقريراً أكد أن الرئيس "ما زال يتمتع بصحة ممتازة، وبأداء جيد على المستويات القلبية والتنفسية والعصبية والبدنية"

وكانت تلك ثاني زيارة طبية له منذ عودته إلى البيت الأبيض، بعد فحص سابق في نيسان/أبريل بمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، أظهر أن نبضات قلبه طبيعية ولا يعاني من مشاكل صحية خطيرة. ورغم أن الفحوصات الرئاسية عادةً سنوية، فإن وتيرة زيارات ترامب أثارت تساؤلات، وصفها البيت الأبيض بأنها "روتينية".

في تموز/يوليو، أعلن البيت الأبيض أن ترامب يعاني من "قصور وريدي مزمن"، حالة شائعة وحميدة تظهر عبر تورم خفيف في أسفل القدمين. كما أظهرت صور كدمات على يده اليمنى، غالباً ما تُغطّى بمكياج كثيف. وعزا البيت الأبيض ذلك إلى "المصافحات المتكررة"، مشيراً إلى أن ترامب يتناول الأسبرين "كعلاج وقائي لأمراض القلب والأوعية الدموية".

وفي 17 تموز، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، وجود تورم في ساقيه وكدمات في يده، بعد ظهور صور تُظهر كاحليه منتفخين ويده مغطاة بمستحضرات تجميل.