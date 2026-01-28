تشييع ران غفيلي آخر المحتجزين في غزة.. ونتنياهو يتوعّد "أعداء إسرائيل" بثمن باهظ

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء من وصفهم بـ "أعداء إسرائيل" من أنهم سيدفعون ثمنا باهظا في حال شنّوا هجمات ضد الدولة العبرية، مجددا تمسكه بنزع سلاح "حماس".

وفي كلمة له على هامش تشييع ران غفيلي، المحتجز الأخير الذي أُعيدت رفاته إلى إسرائيل الاثنين قال نتنياهو: "نحن عازمون على استكمال مهامنا: نزع سلاح حماس وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح، وسننجح في ذلك. وليعلم أعداؤنا أن كل من يرفع يده ضد إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا للغاية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الاثنين العثور على رفات غفيلي الذي كان رقيبا في وحدة "يسام" الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية، يوم هجوم حماس في السابع من تشرين الاول/أكتوبر 2023، ونُقلت جثته إلى غزة.

واحتشد مئات المشيّعين في ملعب في بلدة ميتار في جنوب إسرائيل للمشاركة في جنازة غفيلي، آخر رهينة كان محتجزا في قطاع غزة منذ هجوم حماس.

وفي الملعب الذي عج بالمشيعين بينهم مسؤولون وكبار الشخصيات في إسرائيل، رفعت صورة كبيرة لغفيلي الذي كان عمره 24 عاما عند مقتله.

واعتبر نتنياهو أن العثور على جثة المحتجز الأخير ران جفيلي ليس النهاية، مشددا على أن حكومته عازمة على استكمال مهامها في قطاع غزة، وهي نزع سلاح حركة حماس وجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح.

وأضاف نتنياهو: "سننجح في ذلك، وليعلم أعداؤنا أن كل من يرفع يده ضد إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا للغاية".

تأبين غفيلي

وخلال المراسم، ألقى والدا غفيلي وشقيقته وشقيقه كلمات تحدثوا فيها عن مناقبه وذكرياتهم معه.

وقالت والدته تاليك غفيلي التي اتشحت بالسواد "كنت آمل أن تعود على قدميك، وكان ذلك يمنحني القوة"، واصفة ابنها بأنه "أول من غادر، وآخر من عاد".

ووصف نتانياهو غفيلي بأنه "بطل إسرائيل" وأعلن عن إقامة قرية جديدة تحمل اسمه.

من جانبه، عبّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في كلمته خلال مراسم التشييع عن أسفه لعدم معرفته لغفيلي في حياته.

وقال "عائلة غفيلي، أطلب منكم، بصفتي رئيس الدولة، الصفح لأننا لم نستطع القيام بما يلزم تجاهه... أمة بأكملها تشارككم الحداد اليوم".

المرحلة الثانية

وباستعادة جثمان غفيلي تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بوساطة أميركية.

ونصّت المرحلة الأولى من الاتفاق على إعادة جميع الرهائن، وكانت عائلة غفيلي قد عارضت الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل استعادة رفاته.

وخُطف 251 شخصا إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، وقُتل 1221 شخصا وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وفي المقابل، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت هجوم حماس عن مقتل ما لا يقل عن 71667 فلسطينيا، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وتنص المرحلة الثانية من خطة ترامب المكوّنة من 20 بندا بشأن غزة، على نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.