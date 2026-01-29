هل يكون بديلًا لتيك توك؟ تطبيق طوره فلسطيني يحقق أرقامًا قياسية في المتاجر الإلكترونية

يشهد تطبيق UpScrolled إقبالًا كبيرًا ونجاحًا ملحوظًا منذ إطلاقه على يد المطور عصام حجازي، الذي يحمل الجنسيات الفلسطينية والأردنية والأسترالية، والذي فقد أكثر من 60 فردًا من أفراد عائلته في الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويحقق التطبيق حاليًا مرتبة متقدمة في المتاجر الالكترونية، فهو في المركز التاسع بين التطبيقات المجانية على متجر آبل، متقدمًا بمركز واحد على تطبيق تيك توك، وحتى ظهر يوم الاثنين، كان يحتل المركز الثاني ضمن فئة تطبيقات الشبكات الاجتماعية. وقد وصل التطبيق إلى المركز الأول في الولايات المتحدة، والسادس في أستراليا، والثامن في المملكة المتحدة.

وعلى غرار منصات التواصل الأخرى، يدعم UpScrolled مشاركة الفيديوهات القصيرة وتحريرها، بالإضافة إلى المشاركات النصية، لكنه يقدم نفسه كمنصة "بدون رقابة وبدون خوارزميات متحيزة".

وعلق المطور حجازي على إدارة التطبيق قائلًا: "لدينا تصميم متعمد بدون خوارزميات تهدف إلى إدمان المستخدم، لأننا ندرك تأثيرها النفسي، خاصة على الأجيال الشابة. الأمر يتطلب وقتًا وجهدًا، لكنني متفائل جدًا. هناك تحول عالمي ووعي جديد، والناس يبحثون عن بدائل، وأعوّل على ذلك."

وقد شهد التطبيق طفرة كبيرة في عدد المستخدمين خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أضاف أكثر من 100,000 مستخدم جديد، مما أدى إلى ضغط على قدرات الخوادم.

ونشر الحساب الرسمي للتطبيق على إنستغرام يوم الإثنين قائلًا: "لقد انضممتم إلينا بسرعة هائلة حتى تجاوزتم قدرة خوادمنا. نحن فريق صغير يبني بديلاً للمنصات التي توقفت عن الاستماع إليكم. نحن الآن نعمل على التوسع لمواكبة هذه الزيادة."

السياق والجدل حول الرقابة

ويأتي هذا النجاح في ظل تصاعد اتهامات لعدد من منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها تيك توك، بـ فرض الرقابة وقمع المحتوى، خاصة المنشورات التي تنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو التي تتناول القضية الفلسطينية.

وقد اشتدت هذه الانتقادات بعد أن استحوذت مجموعة من المستثمرين المواليين لترامب وإسرائيل على عمليات تيك توك الأمريكية، حيث يسيطر ثلاثة مستثمرين رئيسيين على 50% من التطبيق، وهم: شركة أوراكل، وصندوق الأسهم الخاصة سيلفر ليك، وصندوق الاستثمار الإماراتي MGX.

ومنذ إتمام تلك الصفقة، انتشر وسم #TikTokCensorship على منصات أخرى، حيث يشتكي المستخدمون من "قمع أو تأخير الفيديوهات المتعلقة بفلسطين"، وكذلك تلك التي توثق حوادث عنف، مثل إطلاق النار المميت في مينيابوليس على يد ضباط الهجرة الفيدرالية.

تعليق المطور على تيك توك

وحول سبب الارتفاع الكبير في مستخدمي UpScrolled بعد صفقة تيك توك، قال حجازي: "اعتقد الكثيرون أن الصفقة تعني نهاية وجودهم على المنصة. لقد أصبحت سياسة تعديل المحتوى على تيك توك أكثر قسوة في الأيام الأخيرة، خاصة تجاه المحتوى المؤيد لفلسطين، حيث أصبحت التحذيرات تظهر والوصول للمحتوى يُحدَّد. في الأيام القليلة الماضية فقط، نما عدد مستخدمينا بمقدار 30-40 ألف مستخدم، ونحن نقترب الآن من 150 ألف مستخدم، معظمهم من الولايات المتحدة، تليها أوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا."

الإلهام وراء التطبيق

وأوضح حجازي أن فكرة التطبيق ولدت بعد الحرب على غزة، قائلاً: "كنت أعمل في شركات تقنية كبرى، ثم بدأت المذبحة في غزة. فقدت أفرادًا من عائلتي هناك، ولم أعد أرغب في أن أكون شريكًا، ولو بشكل غير مباشر، في هذا النظام. رأيت فراغًا في السوق، وكثيرًا من الناس يتساءلون عن سبب عدم وجود بديل حقيقي للمنصات الكبيرة التي تفرض رقابة على محتواهم. فقلت لنفسي: لماذا لا نبني منصتنا الخاصة؟ وبدأت العمل على الفور"، وفق تعبيره.

وكان حجازي قد نشر مقطع فيديو على منصة "إكس" هاجم فيها منظمة الأمم المتحدة، واعتبر اعترافها بدولة فلسطين "من دون قيمة ولا يهتم له أحد في ظل الحرب المستمرة على غزة" وقال إنه كفلسطيني "اعترف بوجود فلسطين منذ 1948".