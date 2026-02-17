السعودية وقطر والإمارات تعلن الأربعاء أول أيام رمضان

قال الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا أعلنت غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال في مرصد "تمير"، وسط المملكة.

وقال الديوان الملكي السعودي "الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، والأربعاء أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجرية".

كما أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف القطرية أيضا أن غدا الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان.

من جهتها، أعلنت لجنة تحري هلال شهر رمضان في الإمارات ثبوت رؤية الهلال، ليكون يوم الأربعاء أول أيام الشهر.

الخميس أول أيام رمضان

وفي سابقة، قررت سلطنة عمان عدم الدعوة لتحري هلال شهر رمضان كالعادة، معلنة أن الخميس 19 فبراير/ شباط الجاري سيكون أول أيام رمضان، وأن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان.

وأوضح مساعد المفتي العام للسلطنة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي، أن المنهج المعتمد في إعلان دخول شهر رمضان يقوم على أسس شرعية وعلمية راسخة ومعتمدة منذ أكثر من 12 عاما، بحسب ما نقلته صحيفة الرؤية العمانية الاثنين.

وقال إن علم الفلك الحديث بلغ مستوى عاليا من الدقة والضبط في تحديد أوقات ظهور الهلال واختفائه في مختلف مناطق العالم، حتى وصل إلى درجة اليقين العلمي.

وأكد أن "الحسابات الفلكية قد تُثبت في بعض الحالات أن الهلال يغيب قبل الشمس أو معها أو بعدها بزمن لا يتجاوز دقيقة واحدة، ما يعني استحالة بقائه في الأفق، وبالتالي استحالة رؤيته بالعين المجردة أو بالمناظير أو بأي وسيلة رصد".

وشدد على أن "دعوة الناس إلى التحري مع العلم المسبق برد شهاداتهم أمر غير مقبول شرعًا ومنطقيًا، لأنه يضع الناس في موقف يتنافى مع مقاصد الشريعة".

وفي تركيا، ذكرت رئاسة الشؤون الدينية أن رؤية الهلال لم تكن ممكنة يوم الثلاثاء 17 شباط من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، ولا حتى من القارتين الأميركيتين، لذلك تم تحديد الخميس 19 شباط غرةً لشهر رمضان.

كما أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، رسميا أن الخميس 19 شباط غرة شهر رمضان المبارك، لعدم ثبوت رؤية الهلال.

وقال المجلس إن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان تؤكد أنه لا يمكن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم 29 شعبان 1447ه بالعين المجردة أو باستخدام التليسكوب وأجهزة الرصد؛ لذا فإن أول شهر رمضان المبارك 1447هـ ستكون يوم الخميس الموافق 19 شباط.

بدوره، أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي أن يوم الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، على أن تكون أولى ليالي الشهر وصلاة التراويح بعد غروب شمس الأربعاء 18 شباط، وذلك بعد متابعة المعطيات الفلكية في مختلف المدن.