إيران تغلق مضيق هرمز خلال مناورات عسكرية بالتزامن مع تهديدات متبادلة مع أمريكا

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، أن إيران ستغلق مضيق هرمز لعدة ساعات لإجراء مناورات عسكرية، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية وحشد عسكري أمريكي غير مسبوق في المنطقة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري، قوله إن قرار إغلاق مضيق هرمز بيد كبار مسؤولي النظام، معرباً عن استعداد الجيش لتنفيذ الإغلاق فوراً إذا طلبت القيادة السياسية ذلك.

وأوضح تنكسيري، المشرف على المناورات، أن الأسلحة المستخدمة في وقت الحرب تختلف عن تلك المستخدمة خلال المناورات، مشدداً على أن الهدف هو اختبار الجاهزية ومراجعة العمليات العسكرية.

تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من المناورات العسكرية التي أطلقها الحرس الثوري تحت شعار "التحكم الذكي بمضيق هرمز".

وأعلن التلفزيون الإيراني أن المناورات تهدف إلى تطوير الرد السريع والشامل للحرس الثوري على مخططات الأعداء، مضيفاً أنها تشمل تدريبات محاكاة لمواجهة التهديدات المحتملة.

وكانت القوات البحرية قد بدأت مناورات في المضيق، أمس الاثنين، ضمن المرحلة الأولى، لاختبار الجاهزية ومراجعة الخطط العسكرية، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

وتجري المناورات الإيرانية في وقت حساس، بالتزامن مع الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف حول البرنامج النووي الإيراني. كما تأتي وسط تصاعد التوترات في منطقة الخليج، مع استمرار التهديدات المتبادلة واحتمال الانزلاق إلى مواجهة عسكرية.

وتثير أي تحركات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، مخاوف دولية من تأثير محتمل على أسعار النفط وإمدادات الطاقة العالمية.

الجولة الثانية

وفي وقت سابق من الثلاثاء، انتهت الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، الثلاثاء، في جنيف.

وذكرت وكالة ايسنا الايرانية أنّ "الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة انتهت بعدما عُقدت في جنيف".

وأشارت وكالة 'فرانس برس' إلى أنّ وفدَيْ التفاوض غادر مقرّ إقامة السفير العماني في جنيف حيث أجريا جولة محادثات.

وغادر موكب أمريكي مُؤلّف من نحو عشر سيارات مقرّ الإقامة، فيما غادر الموكب الإيراني بعده بوقت قصير. وبدأت الجولة الثانية من المحادثات صباح الثلاثاء، عقب جولة أولى عُقدت في السادس من شباط/ فبراير الجاري في مسقط.

رد على التهديدات الأمريكية

وقبل انعقاد الجولة الثانية، رد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على التهديدات الأخيرة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية، قائلاً إن الزعيم الأمريكي لا يستطيع إسقاط النظام.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خامنئي قوله: "يستمرون في القول إننا أرسلنا حاملة طائرات نحو إيران. حسنًا. حاملة الطائرات بالتأكيد قطعة خطيرة من المعدات. لكن الأخطر من الحاملة هو السلاح الذي يمكنه إغراق تلك الحاملة في قاع البحر"، ووجه رسالة للرئيس الأمريكي مفادها أنه "لا يستطيع تدمير الجمهورية الإسلامية".

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، أدلى خامنئي بهذه التصريحات في خطاب ألقاه الثلاثاء في طهران، بينما بدأ وزير الخارجية عباس عراقجي ووفده محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة في جنيف.

ويواصل الجيش الأمريكي تعزيز وجوده الجوي والبحري بشكل كبير في الشرق الأوسط في ظل المحادثات المزمعة. وقد حذر ترامب في الأيام الأخيرة من أن "العواقب وخيمة للغاية" على إيران إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق.

وفي الوقت نفسه، صرحت إيران مراراً وتكراراً بأنها لن تتسامح مع التهديدات كتكتيك تفاوضي، وأكدت أنها مستعدة للرد إذا اختارت واشنطن شن هجوم.