بـ"ضوء أخضر" من ترامب.. ناقلة نفط روسية تقترب من كوبا

في تحول لافت عن الخطاب المتشدد الذي تبنته واشنطن تجاه كوبا في الأشهر الأخيرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، أنه لا يعارض وصول ناقلة نفط روسية إلى الجزيرة، رغم القيود الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الوقود إليها.

اعلان اعلان

وقال ترامب للصحفيين أثناء عودته إلى واشنطن: "لدينا ناقلة نفط هناك. نحن لا نمانع أن يحصل شخص ما على حمولة الناقلة لأنهم بحاجة..عليهم البقاء على قيد الحياة".

وجاءت تصريحاته رداً على سؤال حول تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن سماح الإدارة الأمريكية للناقلة بالوصول إلى كوبا، ليؤكد ترامب: "إذا أرادت دولة ما إرسال بعض النفط إلى كوبا في الوقت الحالي، فلا مشكلة لدي سواء كانت روسيا أم لا".

ناقلة خاضعة للعقوبات تقترب من ميناء ماتانزاس

تُظهر بيانات موقع "مارين ترافيك" أن الناقلة الروسية "أناتولي كولودكين"، المحمّلة بـ730 ألف برميل من النفط الخام، كانت قبالة شمال شرق كوبا مساء الأحد، ومن المتوقع أن ترسو في ميناء ماتانزاس الغربي خلال يومين.

وتُدرج السفينة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية والبريطانية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وبحسب البحرية الملكية البريطانية، فقد رافقتها سفينة حربية روسية أثناء عبورها القنال الإنجليزي، قبل أن تُكمل رحلتها منفردة عبر الأطلسي.

وستكون هذه أول شحنة نفط تصل إلى كوبا منذ يناير، ما يمنح الجزيرة فترة قصيرة من الاستقرار في ظل أزمة طاقة خانقة.

تناقض مع سياسة العقوبات الأمريكية

تأتي تصريحات ترامب رغم أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أدرجت كوبا، في 20 مارس، ضمن قائمة الدول المحظور عليها تلقي النفط الروسي، في خطوة هدفت إلى تشديد الخناق الاقتصادي على هافانا.

وتعاني كوبا منذ أشهر من انقطاعات يومية في الكهرباء ونقص حاد في الوقود، ما دفع الحكومة إلى فرض إجراءات تقشفية صارمة.

ويقول مسؤولون كوبيون إن العقوبات الأمريكية "دفعت البلاد إلى حافة الانهيار"، بينما تتهم هافانا واشنطن بفرض حصار غير قانوني مستمر منذ عام 1962.

ويرى خبراء أن الشحنة الروسية يمكن أن توفر نحو 180 ألف برميل من الديزل، وهو ما يغطي احتياجات كوبا لمدة تتراوح بين تسعة وعشرة أيام فقط.

ترامب يصعّد ضد القيادة الكوبية

ورغم تساهله الظاهري بشأن الشحنة، واصل ترامب هجومه على الحكومة الكوبية، متوقعاً "سقوطها قريباً".

وقال: "كوبا انتهت.. لديهم نظام سيء وقيادة فاسدة للغاية، وسواء حصلوا على قارب نفط أم لا، لن يغيّر ذلك شيئاً".

وأضاف أنه يفضّل السماح بدخول الشحنة لأن "الناس بحاجة إلى التدفئة والتبريد والاحتياجات الأساسية".

وكانت كوبا قد فقدت في يناير حليفها الإقليمي الأبرز، فنزويلا، بعد احتجاز القوات الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو، ما أدى إلى توقف الإمدادات النفطية التي كانت تعتمد عليها هافانا.

ومنذ ذلك الحين، هدّد ترامب بفرض رسوم على أي دولة ترسل النفط إلى كوبا، كما لوّح بـالاستيلاء على الجزيرة.

وقال الأحد: "في غضون فترة قصيرة ستفشل الحكومة هناك، وسنكون موجودين لمساعدة الشعب الكوبي"، وأكد ترامب التزام إدارته بمساندة الجالية الكوبية في الولايات المتحدة، واصفاً إياهم بـ "الأمريكيين العظماء" الذين هُجروا من وطنهم القسري، واستحضر ترامب معاناة العائلات الكوبية تحت حكم فيدل كاسترو، مشيراً إلى حالات القتل والانتهاكات التي طالت ذويهم، قبل أن يختتم تصريحه بوعيد سياسي مفاده أن "كوبا ستكون التالية" في مساعي التغيير.

تحذيرات من أزمة إنسانية ومساعدات دولية محدودة

حذرت منظمات دولية من أن كوبا تقترب من أزمة إنسانية واسعة، فيما أرسلت دول مثل المكسيك والصين والبرازيل وإيطاليا مساعدات طارئة.

كما قدمت منظمات أمريكية غير حكومية مساعدات إنسانية محدودة، بينما تلتزم الحكومة الفنزويلية المؤقتة الصمت تجاه الأزمة.

بدوره فرض الرئيس ميغيل دياز كانيل إجراءات طارئة لتقنين الوقود، محذراً من أن "أي معتدٍ خارجي سيواجه مقاومة لا يمكن كسرها".

وتؤكد الحكومة الكوبية أن العقوبات الأمريكية هي السبب الرئيسي للأزمة، مشيرة إلى أن الحظر التجاري المستمر منذ ستة عقود كلف الاقتصاد مئات المليارات من الدولارات.