يتواصل التصعيد السياسي بين إيران والولايات المتحدة رغم استمرار وقف إطلاق النار، وسط خلافات حادة بشأن الحصار البحري ومستقبل التفاوض والبرنامج النووي.
وأكد البيت الأبيض مطالبة واشنطن لطهران بتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، مشيرًا إلى استمرار وقف إطلاق النار بالتوازي مع استمرار الحصار البحري المفروض عليها. كما أعلن أن الرئيس دونالد ترامب قدّم "عرضًا سخيًا" لإيران وينتظر ردًا موحدًا من قيادتها، مع تمديده وقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام المفاوضات.
في المقابل، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ترحيب بلاده بالحوار، معتبرًا أن استمرار الحصار والتهديدات يمثلان العقبة الرئيسية أمام أي مفاوضات جدية، بينما حمّل وزير الخارجية عباس عراقجي "المعتدين" مسؤولية تداعيات الحرب، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبقي التوتر مرتفعًا في مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري احتجاز سفينتي حاويات حاولتا عبوره، فيما أكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إعادة فتح المضيق "غير ممكنة" في ظل ما وصفه بانتهاك وقف إطلاق النار عبر الحصار البحري واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على كل الجبهات.
من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترامب لم يحدد مهلة نهائية لتلقي مقترح إيراني لإنهاء الحرب، وذلك ردا على تقارير إعلامية أفادت بعكس ذلك.
وكان ترامب قال في وقت سابق لصحيفة "نيويورك بوست" ردا على سؤال بشأن احتمال عقد مفاوضات مع إيران خلال "36 إلى 72 ساعة"، إنّ "هذا ممكن".
وفي لبنان، استمرت الخروقات الإسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار، إذ أسفرت غارة على بلدة الطيري جنوب البلاد عن مقتل الصحافية آمل خليل وإصابة زميلتها زينب فرج، إلى جانب مقتل شخصين آخرين. بالتوازي، تعقد في واشنطن جولة ثانية من المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية أميركية، تعتزم خلالها بيروت طلب تمديد وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/نيسان لمدة شهر إضافي.
التغطية الحيّة:
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد إطلاقهم صاروخ أرض جو نحو مسيرة لسلاح الجو
בסגירת מעגל מהירה: צה"ל תקף שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור וחיסל שלושה מחבלים שניסו לפגוע בכוחות צה"ל בדרום לבנון— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 23, 2026
צה"ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום, שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, ששיגרו טיל קרקע-אוויר לעבר כלי טיס של חיל האוויר ללא הצלחה.
באירוע נוסף, מחבלים שיגרו רחפן נפץ… pic.twitter.com/7ubGKQMoXu
واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: الجيش الأمريكي مستعد لاستئناف الضربات في إيران إذا صدرت الأوامر بذلك
أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أميركي بأن القوات الأميركية استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة تموضع السفن والطائرات وتزويدها بالمؤن.
وأضاف المسؤول أن الجيش الأميركي بات مستعدا لاستئناف الضربات في إيران فور صدور الأوامر بذلك.
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل أوصلت رسالة إلى الولايات المتحدة بأنها معنية باستئناف الحرب في إيران
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني زرع مزيدا من الألغام بمضيق هرمز هذا الأسبوع
أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي بأن سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني زرع مزيدا من الألغام في مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري.
وذكر الموقع نقلا عن مصادر مطلعة أن الجيش الأميركي رصد عملية زرع الألغام ويتابعها عن كثب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة على علم بعدد الألغام الجديدة التي زرعتها إيران في المنطقة.
وفي السياق، أكد مسؤولون أميركيون أن البحرية الأميركية تشغل مسيرات تحت الماء في مضيق هرمز للعمل على إزالة هذه الألغام، في إطار جهود تأمين حركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.
حزب الله: استهدفنا مستوطنة شتولا بصلية صاروخيّة ردا على استهداف بلدة ياطر
بدء المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراضات صاروخية في سماء شتولا بالجليل الأعلى
حزب الله: استهدفنا جرّافة إسرائيلية أثناء قيامها بهدم البيوت في بلدة رشاف
ترامب: القيادة الإيرانية الجديدة تعيش حالة من الصراع الداخلي المحتدم ونحن من صنعنا لهم هذه الفوضى
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تتعرض لأي ضغوط زمنية في تعاملها مع إيران، مشددا على أن طهران هي التي تسابق الوقت في ظل ما وصفه بتدهور أوضاعها، ولا سيما في قطاع الطاقة.
وأوضح ترامب أن بلاده دمرت نحو 75 بالمئة من الأهداف داخل إيران، محذرا من أنها مستعدة "للإجهاز على ما تبقى" في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن أي صفقة لن تُبرم إلا بشروط تخدم المصالح الأميركية.
وأشار إلى أن الجانب الإيراني أبدى رغبة في التوصل إلى اتفاق، وأن اتصالات تجري بين الطرفين، لافتا إلى أن واشنطن قررت منح طهران فرصة لمعالجة ما وصفه بصراعاتها الداخلية قبل المضي قدما في المفاوضات.
وفي ما يتعلق بالميدان، قال ترامب إن البحرية الإيرانية لم يتبق منها سوى "بعض الزوارق الصغيرة"، متوعدا بتدميرها، معتبرا أن الجيش الإيراني "هُزم تماما"، وأن القيادة الحالية في طهران تعيش حالة من الارتباك والصراع الداخلي.
وأضاف أن الولايات المتحدة تفرض "حصارا محكما" على إيران، وأنها تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن فتحه سيبقى مرتبطا بالتوصل إلى اتفاق، أو حدوث "تطورات أخرى".
كما كشف أنه رفض عرضا إيرانيا لإعادة فتح المضيق، معتبرا أن ذلك كان سيوفر لطهران عائدات تصل إلى 500 مليون دولار يوميا، مؤكدا أن استمرار الحصار سيبقى قائما حتى إبرام اتفاق.
وفي سياق متصل، شدد ترامب على أن بلاده لن تستخدم السلاح النووي، مؤكدا أن الأسلحة التقليدية كانت كافية "لسحق إيران"، وأن السلاح النووي يمثل أداة دمار لا ينبغي استخدامها.
وختم بالإشارة إلى أن الأسواق المالية سجلت ارتفاعات قياسية، خلافا للتوقعات، رغم التصعيد القائم.
المرشد الإيراني: وحدة إيران ستزداد قوة وصلابة ولا ينبغي أن تتحقق مساعي العدو الخبيثة لتقويض وحدتنا
دراثر وحدت عجیب ایجادشده بین هموطنان، در دشمن شکستگی بوجود آمده. با شکر عملی این نعمت، انسجام بیشتر و پولادینتر شده و دشمنان خوار و خفیفتر خواهندشد.— رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) April 23, 2026
عملیات رسانهای دشمن بانشانهگیری ذهن و روان مردم، قصد خدشه در وحدت و امنیت ملی دارد؛ مبادا باسهلانگاری ما این قصد شوم محقق شود.
وكالة فارس: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران الليلة جاء ردا على وجود مسيرات بعضها من طراز أوربيتر
القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات جورج بوش موجودة في المحيط الهندي ضمن منطقة عملياتنا
أعلن الجيش الأميركي الخميس وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش" إلى الشرق الأوسط، ما يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية العاملة في المنطقة إلى ثلاث.
وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في منشور على منصة إكس إن الحاملة كانت تبحر "في المحيط الهندي ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، في 23 نيسان/أبريل"، مرفقا بصورة تُظهر سطحها المكتظ بالطائرات الحربية.
Nimitz-class aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77) sails in the Indian Ocean in the U.S. Central Command area of responsibility, April 23. pic.twitter.com/oDcTM6YMLF— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026
الكويت تعلن فتح مجالها الجوي والتشغيل التدريجي لمطارها الدولي المتضرر من الحرب
أعلنت الكويت فتح مجالها الجوي اعتبارا من الخميس لاستئناف حركة الطيران بشكل تدريجي، بعدما أغلق مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط التي تعرّض خلالها مطار الكويت الدولي لأضرار كبيرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ونقلت "كونا" عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الصباح تأكيده "إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي تمهيدا للتشغيل الكامل للمطار".
ترامب: لدي متسع من الوقت لكن إيران لا تملك ذلك والوقت ينفد
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أي اتفاق مع إيران لن يتم إلا إذا كان مناسبا ويخدم مصلحة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يملك متسعا من الوقت في التعامل مع هذا الملف، في حين أن الوقت لا يعمل لصالح طهران.
وأوضح ترامب أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية "محكم وقوي"، مضيفا أن الأوضاع بالنسبة لإيران مرشحة لمزيد من التدهور في المرحلة المقبلة.
نيويورك تايمز عن مارين ترافيك: ناقلة النفط التي صعدت عليها القوات الأمريكية اليوم كانت تحمل نفطا إيرانيا للصين
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 5 دولارات للبرميل بعد تفعيل الدفاعات الجوية في طهران
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: واشنطن وتل أبيب طلبتا من لبنان إلغاء قرار سابق يحظر التفاوض مع إسرائيل
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: إسرائيل لم تشن هجوما على إيران
عراقجي: الجبهتان الميدانية والدبلوماسية متسقتان تماما والإيرانيون جميعا متحدون أكثر من أي وقت مضى
وكالة الأنباء الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية شرقي العاصمة وغربيها
وكالة مهر: تفعيل الدفاعات الجوية في طهران للتصدي لهدف معاد
وسائل إعلام إيرانية: سماع أصوات دفاعات جوية في مناطق بالعاصمة طهران
الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان يؤكدان الطاعة الكاملة للمرشد: لا وجود لمتطرفين أو معتدلين في إيران وكلنا إيرانيون وثوار
أكد الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان في منشورين منفصلين أنه لا يوجد متطرفون أو معتدلون في إيران، وأن الجميع "إيرانيون" و"ثوريون"، ومع الوحدة الصلبة بين الشعب والحكومة والطاعة الكاملة للمرشد الأعلى سيجعلون "المعتدي المجرم يندم على أفعاله"
وأضافا أن "إلها واحدا وأمة واحدة وقائدا واحدا وطريقا واحدا" يشكلون مسار النصر لإيران، معتبرين أنه "الأغلى من الحياة"
در ایران ما تندرو و میانهرو وجود ندارد؛— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 23, 2026
همه ما "ایرانی" و "انقلابی" هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.
یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.#ایران_ما
رئيس البرلمان الإيراني: كلنا إيرانيون وثوار وسنجعل المعتدي يندم بوحدة الشعب والحكومة الراسخة بطاعة المرشد
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه "لا يوجد متطرفون أو معتدلون في إيران"، مشددا على أن الجميع "إيرانيون" و"ثوريون"، وأن الوحدة الصلبة بين الشعب والحكومة، مع الطاعة الكاملة للمرشد الأعلى، كفيلة بجعل "المعتدي المجرم يندم على أفعاله"، على حد تعبيره.
در ایران ما تندرو و میانهرو وجود ندارد؛— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 23, 2026
همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.
یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.
#ایران_ما
وسائل اعلام لبنانية: ترامب سيحضر المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية هذه الليلة في البيت الأبيض
مصادر أميركية لـmtv: ترامب سيحضر المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية هذه الليلة في البيت الأبيض— MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) April 23, 2026
وزارة الصحة: ثلاثة قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
قُتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، في أحدث هجوم رغم الهدنة القائمة منذ عشرة أيام .
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: بالتزامن مع استعدادنا للتفاوض نحن مستعدون لأي سيناريو آخر
ماكرون يدعو إلى مشاركة إقليمية في المفاوضات بشأن لبنان
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن المفاوضات بشأن لبنان يجب أن تشمل "جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمنه" من أجل تحقيق "سلام دائم".
وقال ماكرون إلى جانب نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس قبل قمة أوروبية غير رسمية في نيقوسيا، "لبنان يتعرض حاليا لضغوط شديدة للغاية، ونحن جميعا نعمل على ضمان تمديد وقف إطلاق النار".
وأضاف أن المفاوضات يجب أن "تجري في إطار مناسب، أي بين لبنان وإسرائيل بالطبع"، ولكن بمشاركة "جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمن واستقرار لبنان على المدى الطويل".
وتابع الرئيس الفرنسي أن ذلك يهدف إلى "تهيئة الظروف اللازمة لسلام دائم يحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه ونزع سلاح حزب الله".
القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر ينعقد بعد قليل هاتفيا بمشاركة قادة أمنيين لبحث التطورات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ننتظر ضوءا أخضر أمريكيا لإبادة سلالة خامنئي وإعادة إيران للعصر الحجري
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل مستعدة للتحرك دفاعا وهجوما في حال تجدد القتال مع إيران.
وأضاف، أن اسرائيل ننتظر ضوءا أخضر أمريكيا لإبادة سلالة خامنئي وإعادة إيران للعصر الحجري.
وشدد كاتس على أن أي هجوم مقبل سيكون مختلفا، مؤكدا أنه سيتضمن ضربات مدمرة تستهدف أركان النظام الإيراني.
وأضاف أن إسرائيل ستعمل على استهداف منشآت الطاقة والكهرباء، إلى جانب البنية التحتية الاقتصادية، في إطار ما وصفه بإجراءات تصعيدية تهدف إلى إضعاف قدرات إيران.
لبنان يحتج أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف بناء على توثيق وزارة الإعلام لحماية الصحافيين اللبنانيين من الاعتداءات الإسرائيلية
وجهت المندوبة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفيرة كارولين زيادة رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تتعلق باستهداف إسرائيل الصحافيين في لبنان وقتلهم، منذ اندلاع الأعمال العدائية في 2 آذار 2026.
وقالت: "لقد وثقت وزارة الإعلام اللبنانية سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المتعاقبة التي استهدفت الصحافيين، من بينهم الصحافية اللبنانية ومقدمة البرامج الإذاعية غادة الدايخ من إذاعة "صوت الفرح"، والإعلامية سوزان خليل من إذاعة "النور" وقناة "المنار".
وأشارت إلى أن "هذه الأفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة العامة، لا سيما قتل المدنيين غير المشاركين في الأعمال العدائية، المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، التي تؤكد أن الصحافيين المنخرطين في مهام مهنية خطرة في مناطق النزاع المسلح يُعتبرون مدنيين ويتمتعون بالحماية، المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، التي تنص على الحماية العامة للسكان المدنيين وتحظر استهدافهم بالهجمات، المادة 8 من نظام روما الأساسي، التي تحظر الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك توجيه الهجمات عمدا ضد المدنيين".
وأوضحت أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 13 تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل 28 صحافيا لبنانيا، من بينهم مراسلون ومصورون، من دون أي مساءلة حتى الآن".
وأكدت "ضرورة حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة".
الرئيس اللبناني: لقاء سيعقد اليوم بواشنطن لتمديد وقف إطلاق النار ووقف تدمير المنازل والاعتداء على المدنيين
وزير الإعلام اللبناني: الرئيس عون أكد أن أي اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن واردا مطلقا
أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في كلمة له بعد جلسة مجلس الوزراء أن الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد أن أي اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن واردا مطلقا.
وأضاف أن عون شدد على أنه سيسلك أي طريق لوقف الهجوم على لبنان، معربا عن أمله في أن يتمكن من زيارة واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضعه في حقيقة الأوضاع.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن الأولوية هي للانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
وول ستريت جورنال عن مصادر ملاحية: شركات الشحن تتجنب مضيق هرمز بعد استيلاء الحرس الثوري على سفينتين أمس
التلفزيون الإيراني عن نائب رئيس البرلمان: بدء إيداع رسوم العبور من مضيق هرمز في حساب البنك المركزي
الجيش الإسرائيلي: تعرض قوة عسكرية لمحاولة دهس قرب قرية برقا شرق رام الله بالضفة الغربية
ترامب لشبكة إم إس ناو: إيران لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط ولا أحد يريد مساعدتها لأنها لم تعد تمتلك عامل الردع
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث مع شبكة "إم إس ناو" أن الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية في إيران أدت إلى حالة من الفوضى داخل النظام.
وأضاف ترامب أن القيادة في إيران باتت غير واضحة بعد إزاحة ثلاثة مستويات قيادية، إلى جانب من كان قريبا منها.
واعتبر أن إيران لم تعد تمثل قوة مهيمنة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن غياب عامل الردع أدى إلى تراجع رغبة الأطراف الأخرى في تقديم الدعم لها.
وكالة فارس عن البنك المركزي الإيراني: عائدات رسوم عبور السفن لمضيق هرمز مقابل خدمات الأمن ستسلم نقدا
أفادت وكالة "فارس" نقلا عن البنك المركزي الإيراني أن رسوم عبور مضيق هرمز تُفرض فقط على السفن التي تحصل على إذن عبور.
وأضافت الوكالة أن عائدات رسوم عبور السفن عبر المضيق، مقابل ما وصفته بخدمات الأمن، ستُسلم نقدا.
وزيرا دفاع بريطانيا وفرنسا عن مضيق هرمز: "نثق" في إمكان إحراز تقدم
عبر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيرته الفرنسية كاترين فوتران عن ثقتهما بإمكان إحراز تقدم حقيقي في قضية مضيق هرمز الحاسمة، وذلك في وقت يستضيف فيه البلدان اجتماعا مع مخططين عسكريين حول هذه القضية.
وقالا في بيان مشترك أصدرته وزارة الدفاع البريطانية "تحويل الزخم الدبلوماسي إلى أفعال يتطلب تخطيطا دقيقا ومناقشات صريحة والتزامات قوية من الدول الحليفة والشريكة".
نقلت إيران سفينتين احتجزتهما إلى أحد موانئها.. ودول تطلب معلومات عن سلامة البحارة
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن سفينتي حاويات احتجزتهما إيران قرب مضيق هرمز، وعلى متنهما نحو 40 من طاقميهما، جرى توجيههما نحو ميناء بندر عباس، وذلك بعد أن توعدت طهران بالرد على احتجاز القوات الأمريكية سفينة إيرانية قبل ثلاثة أيام.
واحتجز الحرس الثوري الإيراني السفينتين أمس الأربعاء، وإحداهما تديرها شركة إم.إس.سي، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، وقالت ثلاثة مصادر إن الأخرى مستأجرة من الشركة نفسها.
وقال قريب لأحد البحارة المحتجزين لرويترز "اقتحم السفينة نحو 20 إيرانيا مدججين بالسلاح. والبحارة تحت سيطرة الإيرانيين، وحركتهم على متن السفينة محدودة، لكن الإيرانيين يعاملونهم معاملة حسنة".
الجيش الإسرائيلي: إصابة 45 ضابطا وجنديا في جنوب لبنان خلال الساعات الـ48 الماضية
ترامب: صراع داخلي في إيران بين متشددين يتكبدون خسائر فادحة في المعركة ومعتدلين لا علاقة لهم بالاعتدال في الواقع
الخارجية الفرنسية: السبيل الوحيد لاستقرار لبنان والمنطقة هو اتفاق سياسي بين إسرائيل ولبنان يضمن أمن البلدين
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة
ترامب: أصدرت أوامري للبحرية الأميركية بإطلاق النار على أي قارب يزرع الألغام في مضيق هرمز
الولايات المتحدة تعلن إنزال قوات على سفينة مرتبطة بإيران في المحيط الهندي
أعلن البنتاغون، الخميس، إنزال قوات أميركية على سفينة في المحيط الهندي كانت تنقل نفطا إيرانيا، في ثاني عملية من نوعها خلال ثلاثة أيام.
وقالت وزارة الدفاع على منصة إكس: "خلال الليل، نفذت القوات الأميركية في المحيط الهندي، عملية اعتراض بحري وتفتيش لسفينة النقل ماجستيك إكس الخاضعة للعقوبات، والتي كانت تنقل النفط من إيران، وذلك بموجب حق التفتيش البحري".
الأمم المتحدة تعمل للإبقاء على حضور في لبنان بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل"
تعمل الأمم المتحدة للإبقاء على حضور لها في لبنان بعد انتهاء مهمة قواتها في جنوب البلاد (اليونيفيل) بنهاية العام الجاري، بحسب ما أعلن وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا.
وقال لاكروا في مؤتمر صحافي في جنيف، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي طلب "خيارات من أجل حضور محتمل ما بعد اليونيفيل للأمم المتحدة"، مضيفا "علينا رفع هذه التوصيات.. قبل الأول من حزيران/يونيو هذا العام".
الجيش الإسرائيلي: حزب الله استهدف بصاروخ مضاد للدروع قواتنا في منطقة بجنوب لبنان دون إصابات
جيش الدفاع قضى على مخرب من منظمة حزب الله الإرهابية كان يعمل في موقع إطلاق جنوب لبنان— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) April 23, 2026
🔸أمس (الأربعاء)، هاجم جيش الدفاع وقضى على مخرب من منظمة حزب الله الإرهابية كان يعمل في موقع إطلاق تابع للمنظمة في منطقة سجود جنوب لبنان، وذلك لمنع تهديد مباشر على بلدات الشمال.
🔸حيث تمت…
وسائل إعلام إسرائيلية: واشنطن أبلغت تل أبيب بأن ترامب قرر تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع إيران حتى الأحد
أفاد مسؤولون إسرائيليون، بحسب ما نقل موقع "واي نت"، بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن الرئيس دونالد ترامب قرر تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع إيران حتى يوم الأحد، في ظل استمرار الغموض بشأن ما إذا كانت المفاوضات ستسفر عن نتائج.
ولم يُعلن ترامب رسميًا عن موعد نهائي جديد، رغم أنه حدّد خلال الأسابيع الأخيرة عدة جداول زمنية قبل أن يؤجلها مرارًا.
وذكرت تقارير إعلامية أميركية، روايات متباينة بشأن مدة التمديد؛ إذ وُصف في البداية بأنه مفتوح، ثم قيل إنه سيستمر "من ثلاثة إلى خمسة أيام"، قبل أن تشير تقارير لاحقة إلى عدم وجود جدول زمني محدد.
وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن شكوكهم في إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة الجديدة، في ظل تمسّك الطرفين بمواقفهما خلال المفاوضات، على الأقل في العلن.
الجيش الإسرائيلي يجدد تحذيراته لسكان جنوب لبنان
#عاجل ‼️رسالة عاجلة إلى سكان جنوب لبنان— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 23, 2026
⭕️نجدد تأكيدنا انه خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار يواصل جيش الدفاع تمركزه في مواقعه بجنوب لبنان في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة حزب الله.
⭕️نعود ونحذر انه وحرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم وحتى إشعار آخر انتم مطالبون… pic.twitter.com/YBjksAhVja
مسؤول إيراني يقول إن طهران بدأت تتلقى رسوما على عبور مضيق هرمز
أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي، الخميس، أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن بابائي قوله إن "أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي". وأوردت وسائل إعلام أخرى التصريح نفسه من دون أي تفاصيل إضافية.
مدير وكالة الطاقة الدولية: نفقد 13 مليون برميل نفط يوميا بسبب الحرب
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه جنوبي لبنان
#عاجل ‼️ قبل قليل، تم اعتراض هدف جوي مشبوه تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في جنوب لبنان، ونتائج عملية الاعتراض قيد الفحص.— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) April 23, 2026
الهدف لم يعبر إلى داخل أراضي البلاد. ووفقًا للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل الإنذارات.
السلطات في إيران تُعدم رجلًا أُدين بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق والتعاون مع إسرائيل
أعدمت إيران شنقا الخميس رجلا أُدين بالانتماء إلى جماعة معارضة محظورة وبتهمة التعاون مع إسرائيل، على ما أفادت السلطة القضائية.
وأفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية بأن "سلطان علي شيرزادي فخر أُعدم فجر اليوم بسبب عضويته في الجماعة الإرهابية" منظمة مجاهدي خلق و"تعاونه مع جهاز التجسس التابع للنظام الإسرائيلي".
وأضاف الموقع أن الرجل أدين أيضا بجريمة عقوبتها الإعدام هي "الحرابة" أو "الإفساد في الأرض"، واتُّهم بالمشاركة في عمليات معادية للجمهورية الإسلامية.
ولم يتضح متى أوقف فخر. وأشار "ميزان" إلى أنه عاش في إسبانيا لمدة، ولكن لم يُعرَف ما إن كان يحمل جواز سفر آخر.
وسبق أن نفذت السلطات أحكام إعدام عدة بحق أشخاص مرتبطين باحتجاجات ما قبل الحرب أو منتمين إلى منظمة مجاهدي خلق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، الأربعاء، أنّ السلطات الإيرانية صرفت النظر بناء على طلبه عن إعدام ثماني متظاهرات شاركن في هذه الاحتجاجات.
واتهمت السلطة القضائية في إيران، الأربعاء، ترامب بنشر "معلومات كاذبة". وقال موقع "ميزان" إنّ "ترامب لم يحقق شيئا على أرض الواقع، ما دفعه إلى اختلاق نجاحات من لا شيء انطلاقا من معلومات كاذبة".
وزير الداخلية الباكستاني: تمديد ترامب وقف إطلاق النار خطوة مهمة لتخفيف التوتر ونتوقع إحراز تقدم من جانب إيران
الرئاسة اللبنانية: عون يؤكد أن تعمد إسرائيل استهداف الإعلاميين هدفه إخفاء حقيقة عدوانها على لبنان
اعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن المه لاستشهاد الإعلامية امال خليل من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة الطيري امس واصيبت فيه ايضا الإعلامية زينب فرج .— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 23, 2026
ورأى الرئيس عون ان تعمّد اسرائيل دائما استهداف الإعلاميين بشكل مباشر هدفه إخفاء حقيقة ارتكاباتها العدوانية ضد لبنان…
الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعتقل عنصرًا من "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
#عاجل قوات اللواء 300 اعتقلت إرهابيًا من وحدة قوة الرضوان في حزب الله بجنوب لبنان— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 23, 2026
🔸تواصل قوات اللواء 300 العمل جنوب خط الدفاع الأمامي للعثور على وسائل قتالية وتطهيرها من الـ بنى التحتية التابعة لحزب الله الإرهابي ومنع تهديد مباشر عن بلدات المنطقة الشمالية.
🔸حيث رصدت القوات… pic.twitter.com/PUl4jvFCob