وأكد البيت الأبيض مطالبة واشنطن لطهران بتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، مشيرًا إلى استمرار وقف إطلاق النار بالتوازي مع استمرار الحصار البحري المفروض عليها. كما أعلن أن الرئيس دونالد ترامب قدّم "عرضًا سخيًا" لإيران وينتظر ردًا موحدًا من قيادتها، مع تمديده وقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام المفاوضات.

في المقابل، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ترحيب بلاده بالحوار، معتبرًا أن استمرار الحصار والتهديدات يمثلان العقبة الرئيسية أمام أي مفاوضات جدية، بينما حمّل وزير الخارجية عباس عراقجي "المعتدين" مسؤولية تداعيات الحرب، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبقي التوتر مرتفعًا في مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري احتجاز سفينتي حاويات حاولتا عبوره، فيما أكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إعادة فتح المضيق "غير ممكنة" في ظل ما وصفه بانتهاك وقف إطلاق النار عبر الحصار البحري واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على كل الجبهات.

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترامب لم يحدد مهلة نهائية لتلقي مقترح إيراني لإنهاء الحرب، وذلك ردا على تقارير إعلامية أفادت بعكس ذلك.

وكان ترامب قال في وقت سابق لصحيفة "نيويورك بوست" ردا على سؤال بشأن احتمال عقد مفاوضات مع إيران خلال "36 إلى 72 ساعة"، إنّ "هذا ممكن".

وفي لبنان، استمرت الخروقات الإسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار، إذ أسفرت غارة على بلدة الطيري جنوب البلاد عن مقتل الصحافية آمل خليل وإصابة زميلتها زينب فرج، إلى جانب مقتل شخصين آخرين. بالتوازي، تعقد في واشنطن جولة ثانية من المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية أميركية، تعتزم خلالها بيروت طلب تمديد وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/نيسان لمدة شهر إضافي.

التغطية الحيّة: