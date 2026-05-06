أوكرانيا تتهم روسيا بانتهاك الهدنة.. وابل من المسيرات والصواريخ فور منتصف الليل

اتهمت أوكرانيا، الأربعاء، روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مشيرة إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في مناطق خط الجبهة شمال وشرق البلاد.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، عبر منصة "إكس": "روسيا انتهكت الهدنة التي بادرت إليها أوكرانيا بين 5 و6 مايو عند منتصف الليل".

وأضاف أن الهجمات الروسية استمرت طوال الليل، بما في ذلك ضربات صباحية استهدفت مدينتي خاركيف وزاباروجيا، معتبرًا أن ذلك "يثبت أن روسيا ترفض السلام، وأن دعواتها الزائفة لهدنة في 9 مايو لا علاقة لها بالدبلوماسية". واتهم سيبيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "يهتم فقط بالعروض العسكرية وليس بحياة البشر".

هدنتان بتوقيتين مختلفين

وتزامنًا مع احتفالات عيد النصر، الذي يصادف ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، أعلنت روسيا عن هدنة منفصلة تمتد من 8 إلى 9 مايو، يتخللها عرض عسكري في الساحة الحمراء بموسكو.

في المقابل، أرادت أوكرانيا أن تكون الهدنة مفتوحة، واختارت موعدًا مختلفًا بدعوة من زيلينسكي، الذي قال إن بلاده تنتظر من روسيا قبول الدعوة، وستتحرك "بشكل مماثل" من تلك اللحظة.

لكن فجر الأربعاء، دوّت صافرات الإنذار في أنحاء متفرقة من أوكرانيا عقب رصد طائرات مسيّرة وقنابل موجهة، فيما أعلنت السلطات أن روسيا كانت قد أطلقت منذ الساعة السادسة مساءً صاروخين باليستيين وصاروخًا مجنحًا، إضافة إلى 108 طائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الأوكرانية.

وفي منطقة سومي شمالًا، أدى هجوم بطائرة مسيّرة على سيارة مدنية إلى مقتل راكب وإصابة السائق، بحسب الحاكم المحلي. كما تضررت سبعة مبانٍ خاصة في مدينة خاركيف جراء هجوم بطائرات مسيّرة، فيما سُجلت إصابة امرأة بحالة صدمة، وفق السلطات المحلية.

وفي زاباروجيا، استُهدفت منشأة صناعية تابعة للبنية التحتية، بينما تعرضت مدينة كريفي ريه لهجوم مسيّر تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات.

في المقابل، زعمت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 53 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها، بين الساعة التاسعة مساءً والسابعة صباح اليوم بتوقيت موسكو.

يُذكر أن روسيا كانت قد شنت هجمات متفرقة يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا، وفق مسؤولين أوكرانيين.