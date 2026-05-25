إسرائيل تطوّر نظام إنذار مبكر للتحذير من هجمات حزب الله

أفادت "القناة 12" العبرية، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي طوّر نظاماً جديداً، يتيح التنبيه بقدوم هجمات من الأراضي اللبنانية بشكل مبكر.

ونقلت القناة عن مصادر أن فترة التحذير التي سيوفرها النظام ستختلف بحسب المنطقة المستهدفة دون تحديد الوقت، مرجحة أن يبدأ تطبيقه قريبًا.

وكان قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اللواء شاي كليبر، قد أبلغ رؤساء البلديات في شهر آذار/مارس الماضي أن قِصر وقت الإنذار من هجمات حزب الله “قضية مقلقة”، في ظل شكاوى سكان الشمال من عدم كفاية المدة للوصول إلى الملاجئ.

ونقلت القناة عن كليبر قوله: "هناك مناطق قيد الفحص ويجب إعادة تقييم الاستراتيجية"، مضيفاً: "إذا استطعنا منح وقت إضافي فسنفعل ذلك".

وأعلن كليبر لاحقاً أنه شكّل فريقاً من الخبراء لدراسة حلول لهذه المشكلة، مشيراً إلى أن الفترة الزمنية بين انطلاق صفارات الإنذار ووجوب لجوء السكان إلى الملاجئ في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية ستُمدَّد.

كما تعمل قيادة الجبهة الداخلية، بحسب المصدر نفسه، على تحديث نظام الإنذارات في تطبيقاتها على الهواتف الذكية وأجهزة التلفزة، بحيث يحدد نوع التهديد بشكل أوضح ويقدّم تعليمات مباشرة للمواطنين، وذلك عبر نظام ألوان (أحمر، أصفر، أخضر) على غرار إشارات المرور.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جنوداً إسرائيليين متمركزين في جنوب لبنان يلجأون إلى وسائل بدائية لمواجهة تصاعد تهديد الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله، حيث عمد بعضهم خلال الأسبوع الماضي إلى التواصل مع صيادين في بحيرة طبريا، بهدف الحصول على أو شراء شِباك صيد لاستخدامها كوسيلة دفاعية ضد المسيّرات الهجومية.

وكانت صحيفة “غلوبس” العبرية قد كشفت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي خُصص لمناقشة رصد نحو ملياري شيكل من ميزانية وزارة الدفاع لتطوير حلول عاجلة لمواجهة الطائرات المسيّرة.

وتُعد هذه الطائرات التي يستخدمها الحزب شبه محصّنة ضد التشويش الإلكتروني والحرب الإلكترونية المتقدمة، ما يجعلها سلاحاً منخفض الكلفة ومرتفع الفعالية في الوقت نفسه.