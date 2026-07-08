إلا أنه أبقى الباب مفتوحا أمام استمرار المفاوضات بين الجانبين الجارية بوساطة باكستانية.

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وتوعد ترامب إيران بضربات أميركية جديدة عنيفة ليل الأربعاء.

في المقابل، أكدت إيران أنها لن تقبل بأي تدخل في إدارة مضيق هرمز، مشددة على أن أمن الملاحة فيه يخضع لسياساتها.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن السفيرين الإسرائيلي واللبناني سيعقدان محادثات مباشرة في العاصمة الإيطالية روما يومي 15 و16 يوليو/تموز الجاري.

بدوره، إشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من "منطقتين تجريبيتين" في جنوب البلاد، تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقّعه الطرفان في واشنطن، للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات وكالة "فرانس برس" الأربعاء.

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