قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، وذلك بعد ساعات من شنّ الولايات المتحدة ضربات على أهداف إيرانية ردًّا على هجمات استهدفت سفنًا في مضيق هرمز، أعقبها ردّ إيراني باتجاه البحرين والكويت.
إلا أنه أبقى الباب مفتوحا أمام استمرار المفاوضات بين الجانبين الجارية بوساطة باكستانية.
وتوعد ترامب إيران بضربات أميركية جديدة عنيفة ليل الأربعاء.
في المقابل، أكدت إيران أنها لن تقبل بأي تدخل في إدارة مضيق هرمز، مشددة على أن أمن الملاحة فيه يخضع لسياساتها.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن السفيرين الإسرائيلي واللبناني سيعقدان محادثات مباشرة في العاصمة الإيطالية روما يومي 15 و16 يوليو/تموز الجاري.
بدوره، إشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من "منطقتين تجريبيتين" في جنوب البلاد، تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقّعه الطرفان في واشنطن، للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات وكالة "فرانس برس" الأربعاء.
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القيادة المركزية الأميركية: أكثر من 20 سفينة حربية أميركية تقوم بدوريات في منطقة الشرق الأوسط
ترامب: الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ "باتريوت"
ترامب: من المرجح جدا أن نضرب إيران بقوة مرة أخرى الليلة
مدير مطارات هرمزغان الإيرانية: إغلاق مطارات المحافظة حتى إشعار آخر وإلغاء الرحلات بسبب الوضع في جنوب البلاد
مسؤول إيراني: أمريكا استهدفت ميناء سيريك مرتين
قال مدير منظمة الموانئ في هرمزغان الإيرانية إن العدو الأمريكي الصهيوني استهدف مرتين ميناء سيريك شرقي المحافظة.
وأضاف مدير منظمة الموانئ في هرمزغان الإيرانية أن الهجوم أدى إلى إصابة 3 وألحق أضرارا في أحد الأرصفة في ميناء سيريك.
الرئيس اللبناني: التفاوض يلقى دعم الغالبية وبينهم الطائفة الشيعية
تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون:
- اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد للهاوية خدمة لمصالح بلد آخر.
- خطوة التفاوض تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب.
- أتوقع أن تحمل زيارتي المرتقبة لواشنطن ولقائي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيجابيات للبنان.
وكالة فارس: السفن العابرة لهرمز قادمة من ممر حددته إيران
قالت وكالة فارس إن رصد حركة السفن يظهر أن جميع السفن التي عبرت مضيق هرمز صباح اليوم كانت قادمة من الممر الذي حددته إيران.
وأضاف الوكالة أن الحرس الثوري يواصل تحذير السفن التي تنوي المرور عبر الممر العماني عبر الاتصالات اللاسلكية.
وأوضحت أن بيانات الأقمار الصناعية تشير إلى إرجاع ناقلة نفط هندية من الممر العماني.
"الطيران الأوروبية" توصي بتجنب المجال الجوي لإيران والعراق ولبنان
نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية، اليوم الأربعاء، توصيتها لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق كل من إيران والعراق ولبنان.
وأوضحت الوكالة أن توجيهاتها تظل سارية المفعول حتى 31 أغسطس/آب، "ما لم تتم مراجعتها قبل ذلك الموعد".
وأضافت الوكالة أنه "في حال انهيار الهدنة القائمة، فمن المرجح أن يتعرض المجال الجوي الإيراني لتهديدات وشيكة".
وزير الخارجية السلوفيني: إغلاق هرمز يؤدي إلى انهيار الوضع
تصريحات وزير الخارجية السلوفيني للجزيرة:
- دعونا إلى تخفيف التصعيد واحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.
- إغلاق مضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم ويؤدي إلى انهيار في الوضع الجيوسياسي.
- نحن جاهزون للعمل من أجل نزع الألغام وتطهير مسارات الملاحة في مضيق هرمز.
- إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز أمس مقلق ولا يحترم ما تم التوافق عليه.
- ندعو إلى تخفيف التصعيد ونأمل أن يتم تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الحرب الأمريكي يلغي زيارته لإسرائيل
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ألغى زيارته المقررة لإسرائيل اليوم.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن زيارة هيغسيث -وهي الأولى له منذ توليه منصبه- كانت تهدف إلى تبديد مخاوف إسرائيل من بيع طائرات "إف 35" إلى تركيا.
وزارة الدفاع الكويتية: تعاملنا مع صاروخين باليستيين معاديين فجر اليوم
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان إن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيّرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي.
وأكد المتحدث اعتراضها والتعامل معها بنجاح، موضحا أنه لم يسفر عن ذلك أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.
سلطنة عمان: تصاعد التوتر يهدد أمننا وندعو إلى وقف التصعيد
الخارجية العمانية:
- ندين استهداف البحرين والكويت وسفينتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز.
- سلطنة عمان تؤكد أن تصاعد التوتر العسكري في المنطقة يمثل تهديدا لأمنها وللسلامة الملاحية.
- ندعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية.
ترمب: أعتقد أن مذكرة التفاهم انتهت
تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:
- لن نترك إيران تمتلك سلاحا نوويا وهم مجانين وقتلوا الآلاف.
- أهدرنا كثيرا من الوقت مع إيران ويجب علينا القيام بعملنا.
- لا أريد التعامل مع إيران وهم يقودهم مرضى وبالنسبة لي فقد انتهى الموضوع.
- مذكرة التفاهم انتهت وهم حثالة وأشرار وعنيفون ولو كان لدى إيران سلاح نووي لاستخدمته.
- أعتقد أن مذكرة التفاهم انتهت.
- لو كان لدى الإيرانيين سلاح نووي لاستخدموه.
- لا أريد التعامل مع الإيرانيين.
الخارجية الإيرانية: الاعتداءات الأمريكية أفرغت مذكرة التفاهم من مضمونها
الخارجية الإيرانية:
- الاعتداءات الأمريكية انتهاك لأول بند من مذكرة التفاهم التي تؤكد وقف العمليات العسكرية.
- الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التداعيات الخطيرة للتصعيد الأخير.
- الهجمات غير القانونية وقرار إلغاء ترخيص بيع النفط أفرغت أجزاء من مذكرة التفاهم من مضمونها.
- انتهاك ترتيباتنا في هرمز واستمرار ضربات إسرائيل في لبنان يجعلان مذكرة التفاهم غير فعالة.
- قواتنا المسلحة ستستهدف مصدر ومنطلق الاعتداء والهجوم على أراضينا.
- هجمات الجيش الأمريكي فجرا استهدفت عددا من مراكز الرصد والمراقبة في سواحلنا الجنوبية.
- على جميع الدول منع الأطراف المعتدية من استخدام أراضيها لتنفيذ أعمال عدوانية علينا.
نتنياهو: إيران تترنح والحرس الثوري فقد الكثير من مصادر تمويله
تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ"نيوز ماكس":
- العمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة أدت إلى إعاقة برنامج إيران النووي بشكل كبير.
- إيران تترنح والحرس الثوري فقد الكثير من مصادر تمويله، أي الصناعات المختلفة التي كان يستخدمها لجمع الأموال.
- قضينا على 20 من كبار علماء إيران النوويين ودمرنا جزءا كبيرا من بنيتهم التحتية والعديد من أجهزة الطرد المركزي والعديد من المصانع والمنشآت المرتبطة بها التي يستخدمونها في تصنيع الأسلحة النووية.
- إسرائيل شنت حملتها على إيران لأن إيران كانت تقترب من امتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية.
- طهران لا تزال قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي إذا لم يتم ردعها ولا تزال تشكل خطرا على كل من إسرائيل والولايات المتحدة.
الخارجية القطرية: ندين الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت
أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين.
وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة واستمرار مسار الحوار وخفض التصعيد.
وكالة مهر الإيرانية: دوي انفجارات عدة في بوشهر والمناطق المحيطة
أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات عدة في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها.
وأضافت الوكالة أنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انفجارات في جزيرة خارك الإيرانية.
أربع ناقلات نفط وغاز تتراجع عن محاولة عبور مضيق هرمز
قالت وكالة رويترز إن بيانات تتبع السفن أظهرت أن أربع ناقلات نفط وغاز على الأقل تراجعت عن محاولة عبور مضيق هرمز، بعد تجدد الهجمات على سفن في الممر المائي الإستراتيجي، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة والأمن.
ويأتي تغيير هذه الناقلات لمسارها بعد تعرض ناقلتي غاز ونفط لأضرار بالقرب من المضيق أمس الثلاثاء، عقب تقارير تفيد بأن إيران أطلقت صواريخ على سفن في الممر المائي، مما دفع السلطات البحرية لرفع مستوى التهديد للسفن العابرة للمضيق إلى "شديد".
يديعوت أحرونوت: وزير الحرب الأمريكي يبدأ زيارة لإسرائيل
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، يصل إلى إسرائيل اليوم في أول زيارة له منذ توليه منصبه.
وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.
وأوضحت أن أحد أهداف زيارة وزير الدفاع الأمريكي هي تبديد مخاوف إسرائيل من بيع طائرات إف 35 إلى تركيا.
رويترز: الرئيس اللبناني يزور واشنطن 21 يوليو الجاري
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارتها في 21 يوليو/تموز الجاري، وذلك بعد أن وقّعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي.
وجاء توقيع الاتفاق عقب محادثات استمرت أياما بوساطة أمريكية، وهدفت إلى إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.
الجيش الإيراني: واشنطن تتحمل تداعيات خرق الهدنة
قال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تتحمل تداعيات انتهاكاتها المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار.
وأضاف الجيش الإيراني أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مشروعا لمسيراته.
بلومبيرغ: 63 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في البحر
نقلت وكالة بلومبيرغ عن بيانات شركة فورتيكسا أن نحو 63 مليون برميل من النفط الإيراني موجودة حاليا في عرض البحر، سواء أكانت في مرحلة النقل أم في حالة توقف وانتظار.
وأضافت أن شحنات النفط موجودة على متن سفن تتوزع بين مياه الخليج والمياه الآسيوية، ولا تحدد معظم هذه السفن وجهة واضحة أو تشير إلى أنها متاحة لتلقي الطلبات، مما يعني أنها لم تجد مشتريا بعد.
وألغت الولايات المتحدة الترخيص العام الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني، في خطوة تعيد فرض القيود على صادرات الخام، وذلك عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز.
الأمين العام لحلف الأطلسي: الهجمات الجديدة على إيران ضرورية للغاية
قال مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، إن الهجمات الأميركية الجديدة على إيران كانت "ضرورية للغاية".
وقال روته للصحفيين قبل انعقاد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة: "عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار وتنتهكه إيران بشكل كبير، أعتقد أنه من الضروري للغاية أن ترد الولايات المتحدة بقوة".
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أميركية في الكويت والبحرين
قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية الأميركية في البحرين والكويت ردًا على الضربات الأميركية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي.
وذكر البيان: "في رد أولي على هذا العدوان، نفذت القوات البحرية والجوفضائية للحرس الثوري عملية مشتركة باستخدام صواريخ مسيّرات، استهدفت 85 منشأة عسكرية أميركية رئيسية" في البلدين، كما أسقطت مسيّرة من طراز "إم كيو-9".
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أميركية في الكويت والبحرين
قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية الأميركية في البحرين والكويت ردًا على الضربات الأميركية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي.
وذكر البيان: "في رد أولي على هذا العدوان، نفذت القوات البحرية والجوفضائية للحرس الثوري عملية مشتركة باستخدام صواريخ مسيّرات، استهدفت 85 منشأة عسكرية أميركية رئيسية" في البلدين، كما أسقطت مسيّرة من طراز "إم كيو-9".
الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات
قال الجيش الكويتي الأربعاء إنه يتصدى لهجمات بالصواريخ والمسيّرات، بعدما هددت إيران بالرد على موجة من الضربات الأميركية.
وكتب الجيش على إكس: "تتصدى حاليًا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية" دون توضيح مصدرها.
وأضاف: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".
قالبياف يتهم واشنطن بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم
اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة تفاهم، مشيرًا إلى الهجمات الأميركية على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات وانتهاك "الترتيبات" الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
وقال قاليباف في منشور على منصة إكس: "لقد انتهى عصر التنمّر والابتزاز... نحن لا نرضخ".
وزارة الداخلية: صافرات الإنذار تطلق في البحرين
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار الأربعاء بعد استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع في إيران، ما قد يكون له تبعات على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وكتبت وزارة الداخلية على إكس: "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".