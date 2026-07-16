جهود عربية لإقناع ترامب.. هل يراجع الرئيس الأمريكي دعمه لنتنياهو؟

بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الأربعاء، أبلغ عدد من القادة العرب ترامب، خلال أحاديث خاصة، بضرورة إعادة النظر في دعمه لنتنياهو. وأضاف التقرير أن هؤلاء القادة اعتبروا أن نتنياهو وحكومته يشكّلان "عقبة" أمام خطط الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط.

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من جهتها، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن دبلوماسيين عرب مطلعين على المناقشات، أن حكومات المنطقة باتت تنظر بشكل متزايد إلى نتنياهو باعتباره عائقاً أمام الطموحات الدبلوماسية لترامب في الشرق الأوسط.

وقال مصدران للصحيفة إن عدداً من القادة العرب يعتقدون أن ترامب نفسه "بدأ ينظر إلى نتنياهو على أنه عقبة أمام تحقيق رؤيته في المنطقة والمضي قدماً في الترتيبات الإقليمية".

وأبلغ هؤلاء القادة الرئيس الأمريكي أيضاً بأنهم لا يثقون بقيادة نتنياهو ولا بالحكومة الإسرائيلية الحالية، وفق المصادر.

وتأتي هذه التقارير في وقت تستعد فيه إسرائيل لإجراء انتخابات في أواخر أكتوبر، بينما تتابع حكومات المنطقة عن كثب تطورات السباق السياسي.

إشارات متباينة من ترامب

بحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان"، يسعى مسؤولون عرب إلى التأثير في تقييم ترامب للقيادة الإسرائيلية، في وقت يراجع فيه الرئيس الأمريكي مستقبل سياساته في المنطقة ويتابع تطورات المشهد الانتخابي الإسرائيلي.

ورغم أن ترامب واصل الإشادة بعلاقته الطويلة مع نتنياهو، فإنه لم يُخفِ في الوقت نفسه انتقاداته لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكداً أنه لم يحسم بعد موقفه من الانتخابات الإسرائيلية، وأنه يدرس المشهد الانتخابي والمرشحين المحتملين بصورة أوسع.

وكان ترامب قد صرح الشهر الماضي بأنه "من المرجح جداً" أن يدعم نتنياهو، لكنه عاد وأضاف أنه "بحاجة إلى معرفة من سيترشح"، قبل أن يختتم موقفه بالقول: "تربطني علاقة جيدة مع بيبي، لكنه بحاجة إلى أن يكون أكثر عقلانية".

ترامب خلال اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في 23 سبتمبر 2025. AP Photo

لقاء مرتقب في واشنطن

تأتي هذه التقارير قبل لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو، تتوقّع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن يجري يوم الاثنين المقبل في واشنطن، من دون أن يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد موعد اللقاء أو مكانه.

ويكتسب الاجتماع، في حال انعقاده، أهمية خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، إذ يسعى نتنياهو إلى احتواء التوتر الذي شاب علاقته بترامب خلال الأشهر الأخيرة، وإعادة ترميم التفاهمات مع الرئيس الأمريكي، في وقت يراقب فيه البيت الأبيض المشهد السياسي الإسرائيلي واستطلاعات الرأي عن كثب.

وسيكون اللقاء، إذا عُقد، الثامن بين الرجلين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وسط تقديرات إسرائيلية بأن أي موقف أو تصريح يصدر عن الرئيس الأمريكي قد ينعكس مباشرة على حملة نتنياهو الانتخابية، وهو ما يجعل الاجتماع محطة مفصلية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب مؤتمر صحافي في مارالاغو بولاية فلوريدا، في 29 ديسمبر 2025. AP Photo

توتّر بين الزعيمين

تُظهر التطورات الأخيرة أن العلاقة بين ترامب ونتنياهو لم تعد بالمتانة التي اتسمت بها خلال السنوات الماضية، بعدما برزت خلال الأشهر الأخيرة خلافات بشأن عدد من الملفات الإقليمية، في مقدمتها الحرب على غزة، والمواجهة مع إيران، والتطورات في لبنان.

وكشفت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية خلال الفترة الماضية عن سلسلة من المكالمات المتوترة بين الرجلين، قالت إن ترامب أبدى خلالها استياءه من طريقة إدارة نتنياهو للملفات الأمنية والعسكرية، ولا سيما في ظل مساعي الإدارة الأمريكية للتوصل إلى ترتيبات إقليمية.

كما نقلت تقارير أن الرئيس الأمريكي وجّه انتقادات مباشرة لنتنياهو بسبب مواصلة العمليات العسكرية في عدد من الجبهات، معتبراً أن بعض الخطوات الإسرائيلية تعرقل الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن، بينما تحدث مسؤولون أمريكيون عن خلافات متكررة بشأن إدارة الحرب والتعامل مع الملف الإيراني.

ورغم استمرار ترامب في التأكيد على وجود علاقة جيدة تجمعه بنتنياهو، فإنه أكد في أكثر من مناسبة أن دعمه له ليس مطلقاً.