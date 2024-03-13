مع استئناف الإنتاج بعد هجوم حريق متعمد.. إيلون ماسك يزور مصنع تسلا قرب برلين

بقلم: يورونيوز

قام إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بزيارة أول مصنع أوروبي لشركة صناعة السيارات الكهربائية، الأربعاء، بعد استئناف الإنتاج في المصنع الواقع قرب برلين، بعد مرور نحو أسبوع على حريق متعمد أدى إلى قطع إمدادات الطاقة.

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وقال رئيس مجلس العاملين إنه من المتوقع أن يعقد ماسك "اجتماعاً جماعياً" مع الموظفين في المصنع الواقع ببلدية غروينهايد.

وكان انتاج مصنع تسلا في غرونهايده قد توقف يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي واستعاد إمداد الكهرباء مساء الاثنين.

وقالت السلطات في ولاية براندنبورغ، حيث يقع المصنع، إنها تشتبه في أن شخصاً ما قد أشعل النار عمداً في خط نقل الجهد العالي على عمود الكهرباء.

وقالت منظمة يسارية متطرفة تطلق على نفسها اسم مجموعة البركان إنها كانت وراء الحريق، واتهمت تسلا بممارسة "ظروف استغلال متطرفة" ودعت إلى "التدمير الكامل للمصنع العملاق".

وجاء انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي كان فيه نشطاء البيئة يحتجون في غابة بالقرب من المصنع ضد خطط توسيع المنشأة.

وافتتحت شركة تسلا المصنع في آذار/ مارس 2022، مما أطلق تحدياً لشركات صناعة السيارات الألمانية في موطنها.

وتريد الشركة الآن إضافة مستودع شحن ومستودعات وروضة أطفال، وستتطلب هذه الخطط قطع أكثر من 100 هكتار (247 فداناً) من الغابات.