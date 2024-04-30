تتجه الأعمال اليابانية إلى تنمية اقتصادات ذات تأثير إيجابي في الطبيعة: وإليك الطريقة

تتزايد الضغوط في أنحاء العالم من أجل حماية أفضل للطبيعة. تتصدى الشركات اليابانية للتحدي، بدعم من إطار دولي يهدف إلى تحويل التدفقات المالية إلى نتائج أكثر إيجابية للطبيعة.

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في هذه الحلقة يزور مراسل Euronews، دامون إمبلينج، مزرعة العنب ومصنع النبيذ شاتو ميرسيان ماريكو (Château Mercian Mariko) لمعرفة كيف أقاموا مشروعًا تجاريًا له تأثير إيجابي في الطبيعة.

وقد كانت مزرعة العنب الواقعة بالقرب من أويدا في وسط اليابان، حقل توت مقفر. يخبر مدير مصنع النبيذ دامون كيف عادت الأراضي العشبية والنباتات؛ ما أدى إلى إنشاء مواطن طبيعية للحشرات، بما في ذلك بعض الأنواع المهددة بالانقراض.

يستكشف دامون أيضًا كيف تتبنى الشركة نهج التدوير، من خلال تحويل بقايا عَصر العنب إلى سماد وتحويل أغصان شجر العنب المشذبة إلى نوع من الفحم يسمى "الفحم الحيوي".

كانت شركة كيرين القابضة Kirin Holdings Company، المالكة لمزرعة العنب ومصنع النبيذ، واحدة من أوائل 80 شركة تبنّت في اليابان إطارًا عالميًا أطلقته فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD).

وتشجع الأعمال في كل مكان على تقييم المخاطر والآثار المتعلقة بالطبيعة والإبلاغ عنها والتصرف بشأنها. والهدف العام هو إصدار المزيد من البيانات للشركات والمستثمرين، للمساعدة على تحويل رأس المال العالمي إلى نتائج ذات تأثير أكثر إيجابية في الطبيعة.

يبرز أحد المتخصصين البيئيين في شركة Kirin أهمية المياه والأصول الطبيعية لأعمال مزرعة العنب ومصانع النبيذ، كجزء من التزام الشركة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD).

في طوكيو، استمع دامون أيضًا إلى أحد أعضاء فريق عمل الإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD) حول كيفية قيام الشركات العالمية بدعم الشركات الأخرى في استكشاف طرق إيجابية للطبيعة. بينما تؤكد أستاذة من طوكيو على أن خلق فرص الأعمال لحماية الطبيعة هو أساس تغيير النظام الاقتصادي العالمي.