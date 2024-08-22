توفر 24 ألف وظيفة.. ماكدونالدز تخطط لافتتاح 200 مطعم جديد في المملكة المتحدة وأيرلندا خلال 4 سنوات

بقلم: يورونيوز

تعتزم شركة ماكدونالدز افتتاح أكثر من 200 مطعم جديد في أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا على مدى السنوات الأربع المقبلة. هذا التوسع من شأنه أن يوفر حوالي 24 ألف فرصة عمل جديدة، في خطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد على خدمات الوجبات السريعة.

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تعد هذه الخطة أكبر برنامج توسع للشركة في المملكة المتحدة منذ أكثر من عقدين، وتدعمها استثمارات بقيمة مليار جنيه إسترليني من قبل الشركة وأصحاب الامتياز، مع التركيز بشكل خاص على المواقع المهمّة في الشوارع الرئيسية.

يشار إلى أنّ ماكدونالدز تحتفل هذا العام بمرور 50 عاماً على افتتاح أول فرع لها في المملكة المتحدة في منطقة وولويتش جنوب لندن. تمتلك حالياً، الشركة 1435 مطعماً في أنحاء البلاد، يدير أربعة أخماسها تقريباً أصحاب امتياز يوظفون أكثر من 170 ألف عامل.

وستشمل المطاعم الجديدة المخطط لها اختبارات لأشكال جديدة، بما في ذلك مواقع أصغر حجماً ومطاعم "درايف تو" للسيارات.

ووفقاً لهيئة الصناعات الغذائية IGD، من المتوقع أن يتوسع سوق الأطعمة الجاهزة في المملكة المتحدة بنسبة 40% من حيث القيمة بحلول عام 2028. في السنوات الأخيرة، كان النمو مدفوعاً بالتضخم، لكن كمية الطلبات بدأت في الزيادة مرة أخرى في عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه ليصبح المحرك الرئيسي للأداء ابتداءً من العام المقبل.

10 آلاف مطعم إضافي بحلول عام 2027

جاء الإعلان عن خطط التوسع في المملكة المتحدة وأيرلندا بعد أن كشفت ماكدونالدز عن هدفها لبناء 10 آلاف مطعم إضافي حول العالم بحلول عام 2027.

ومع ذلك، أبلغت الشركة العالمية عن أول انخفاض في مبيعاتها الفصلية منذ ما يقرب من أربع سنوات في فبراير الماضي، متأثرة بضعف نمو المبيعات في قسم أعمالها الذي يشمل الشرق الأوسط والصين والهند.

وقد صرح أليستير ماكرو، الرئيس التنفيذي لماكدونالدز في المملكة المتحدة وأيرلندا: "لقد قطعنا شوطاً كبيرا منذ أن فتحنا أبوابنا لأول مرة في وولويتش قبل 50 عاماً. يسرني أنه في هذا العام المميز، تمكنّا من إظهار التزامنا المستمر بالنمو، والإعلان عن خلق وظائف جديدة في جميع أنحاء البلاد مع خطتنا لافتتاح أكثر من 200 مطعم جديد على مدى السنوات الأربع المقبلة."

منافسة شديدة في المملكة المتحدة

لا يزال الطلب على الوجبات السريعة قوياً، مدفوعاً بالعودة إلى العمل المكتبي. ومع ذلك، هناك منافسة شديدة في المملكة المتحدة، حيث فقدت ماكدونالدز مركزها الأول في وجبات الإفطار السريعة في وقت سابق من هذا العام لصالح سلسلة المخابز Greggs التي تواصل التوسع بسرعة.

وقد أكد كريس كيمبشينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز العالمية، أنه على الصعيد العالمي "من الواضح أن ريادتنا في القيمة قد تقلصت مؤخراً". وتعهد بأن الشركة "تعمل على إصلاح ذلك بسرعة".