شاهد: فيلة بزي سانتا كلاوس توزع الكمامات والمطهرات على تلاميذ مدرسة في تايلاند

قامت فيلة في تايلاند، تضع الكمامات وقبعات سانتا كلاوس، بتوزيع المطهرات والكمامات والبالونات على تلاميذ مدرسة في الاحتفال السنوي بعيد الميلاد، في تقليد يعود إلى 15 عاما في البلد ذي الأغلبية البوذية، وإن بدا مختلفا بسبب كوفيد-19.

وقال بيافا مونسوان الطالب بالمدرسة الابتدائية "أنا متحمس للغاية لأن مثل هذا الحفل يقام مرة واحدة في السنة وأعتقد أن مدرستي هي المكان الوحيد الذي به فيلة في زي سانتا كلاوس".

ويقام هذا الاحتفال بمدرسة جيراسارتويتايا في إقليم ايوتايا بشمال بانكوك منذ أكثر من 15 عاما، واكتسب أهمية خاصة في العامين الماضيين وسط تفشي وباء كوفيد-19 وما تضمنه من عمليات إغلاق وتعليم عن بعد.

وقال منظم الاحتفال رينجرونجباهت مبان من قصر الفيلة في أيوتايا "نعرف أن التلاميذ يعانون من ضغوط بسبب الدراسة عن بعد لذا نحن نأمل أن يشعرهم هذا الحفل بالسعادة ويشجعهم على القدوم إلى المدرسة".

وأغلقت السلطات في تايلاند المدارس مجددا في أبريل - نيسان هذا العام وبدأت حملة تطعيم لتلاميذ المدارس الثانوية في أكتوبر- تشرين الأول قبل عملية إعادة فتح متقطعة وتنتاوب في أيام الحضور.

وبلغت نسبة الحضور في الفصول الدراسية بمدرسة جيراسارتويتايا يوم الجمعة 30 في المئة فقط.