شاهد: بيكاتشو وسندريلا وسنو وايت يستقبلون الأطفال في مركز للتطعيم ضد كورونا في التشيك

في مركز للتطعيم ضد كوفيد‭-‬19 في العاصمة التشيكية براغ، وجد الأطفال في استقبالهم بيكاتشو وسوبرمان وسندريلا وسنو وايت وغيرهم من الشخصيات السينمائية والهزلية والقصصية السبت، لتهدئتهم وتبديد خوفهم بعد أن جاءوا لتلقي اللقاح.

ورغم الاستقرار النسبي في إصابات فيروس كورونا الشهر المنصرم في جمهورية التشيك تحاول الحكومة رفع معدلات التطعيم في وقت تستعد فيه لوصول السلالة أوميكرون المتحورة من الفيروس. ومعدلات التطعيم في جمهورية التشيك أقل من مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وبعد أن أصبح ممكنا تطعيم الأطفال البالغين ما بين 5 و11 عاما قدم لهم العاملون في أحد أكبر مراكز التطعيم في براغ المساعدة وهم يرتدون زي الشخصيات الفنية.

وقالت نيكولا ميليخاروفا العاملة في مركز التطعيم والتي ارتدت زي سنو وايت "رأينا أنه من الأفضل أن يكون هناك يوم للأطفال فقط... ولأن الأطفال في العادة أكثر خوفا من التطعيم قررنا أن يكون هذا اليوم في هيئة الشخصيات الفنية حتى يكون الأمر مريحا إلى حد ما".