تعرف على فضاء العمل المشترك ببانسكو.. أحد أكثر الوجهات شهرة للرحالة الرقميين في أوروبا

يعتبر ماتياس زيتلر المؤسس المشارك لـفضاء العمل المشترك بانسكو (Co-working Bansko) في بلغاريا والذي بات أحد الوجهات الأكثر شهرة للرحالة الرقميين في أوروبا.

وكان رجل الأعمال الألماني أحد الرحالة الرقميين قبل أن ينشأ هذا الملاذ للأجانب الذين يرتحلون ويعملون بشكل مستقل قبل خمس سنوات.

و اختار ماتياس بلدة بانسكو الجبلية الصغيرة التي تعد أحد منتجعات التزلج الرئيسية في البلاد مكانا لإقامة مشروعه.

ماتياس زيتلر المؤسس المشارك لفضاء كو-وركينغ بانسكو يورونيوز

يقول ماتياس: "اخترت بلغاريا لأنها موقع مثير للاهتمام للغاية، تكلفة المعيشة ليست باهظة والضرائب منخفضة، كما أنها تقع في أوروبا، لذلك ليس لديك أي مشاكل مع التأشيرات ولها طبيعة مذهلة. لقد وجدت بانسكو هنا في سلسلة جبال بيرين، وبما أنني أحب الجبال، فقد كان من الطبيعي المجيء إلى هنا".

يضم هذا المكان المفتوح للعمل اليوم حوالي مائة عضو من جميع أنحاء العالم، ويعمل معظمهم في المجال الرقمي، من بينهم كتاب ومترجمون ومصممون غرافيكيون ومطورو برامج.

وما يضيف للمكان سحرا وفق ماتياس هو المجتمع.

ويقول "بالطبع، يمكننا جميعا العمل من المنزل، لكن هذا ممل للغاية. يأتي الناس إلى هنا ليكونوا محاطين بأشخاص متشابهين في التفكير ويتفهمون احتياجاتك ورؤيتك".

وتقام الكثير من الفعاليات والعروض التقديمية لمشاركة المهارات بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

ويستغل الرحالة الرقميون هذا الفضاء وفي نفس الوقت يكونون صداقات ويستمتعون بالتزلج على الجليد معا.

كو-وؤكينغ بانسكو فضاء يلتقي فيه الرحالة الرقميون من مختلف أنحاء العالم يورونيوز

يقول ماتياس "إنه حقًا مزيج بين العمل والاستمتاع بهذه المدينة الجبلية".

وعمل ماتياس في شركة كبيرة في مجال الترجمة، وعندما أسس شركته الخاصة للتسويق عبر الإنترنت أدرك أنه يمكن أن يكون مستقلا، ثم سافر وعمل في العديد من البلدان كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول صاحب بانسكو كو-وركينغ: "بالنسبة للرحالة الرقميين، غالبا ما يكون من الصعب بعض الشيء تكوين شبكة علاقات عندما يذهبون إلى المدن الكبيرة. ومساحات العمل المشتركة مليئة بالعاملين المستقلين الذين يعيشون في المدينة..".

التزلج على الجليد أحدى النشاطات التي يستمتع بها أعضاء كو-وركينغ بانسكو يورونيوز

ويواصل قائلا "..لذلك غالبا ما يختار البدو الرقميون وجهات مثل بانسكو أو بالي أو شيانغ ماي، حيث يلتقون بالعديد من البدو الرحل الرقميين الآخرين. الناس ليسوا مضطرين لتوضيح أنهم ليسوا في إجازة، لكن في الواقع عليهم العمل أثناء سفرهم".

بدأ الأمر مع ماتياس كهواية حتى يتمكن من العمل والحصول على أصدقاء حوله.

ويقول : "كنا حوالي 10 أصدقاء. استأجرنا موقعًا صغيرا معا. أردنا أن نلعب ألعاب الطاولة ونستمتع في الجبال، منذ ذلك الحين كبر الموقع ليصبح واحدا من أكثر الوجهات البدوية شهرة في أوروبا، يبلغ متوسط ​​عددنا حوالي 100 عضو وبالطبع هذا يعني أن هناك أيضا الكثير من المتطلبات الجديدة".

يريد ماتياس تحويل بانسكو كو-وركينغ من عمل يمتلكه إلى شيء يمتلكه مجتمعه معا على حد قوله، وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هي تحويل الموقع إلى مكان إقامة للأعضاء أو (كو-ليفينغ) Co-living .

وهي طريقة يرى فيها ماتياس أنها قد تجذب الشركات وليس فقط المستقلين ورجال الأعمال المنفردين.

يسأل الكثير من الناس ماتياس دائما كيف يمكنهم تأسيس فضاء عمل مسترك مثل الذي يمتلكه؟

ويجيب: "من المهم جدًا لكل من يريد تشييد مساحة عمل مشتركة أو مساحة للعيش المشترك أن يفهم أولا ما هو سبب بدء هذا العمل؟ إنها إجابة مختلفة حسب كل شخص وحسب دوافعه. لذا اكتشف سبب رغبتك في القيام بذلك ثم قم ببناء مشروع أحلامك".