وفاة الممثل المصري هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر هذا الخميس الممثل هشام سليم الذي توفي عن عمر ناهز الـ 64 عاما متأثرا بإصابته بمرض السرطان. وكتبت الممثلة نهال عنبر عضو مجلس النقابة على حسابها بفيسبوك "وداعا الفنان الراقي العظيم المحترم هشام سليم". كما نعاه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في بيان جاء فيه "فقدت السينما العربية ممثلا طالما تمتع بشخصية متفردة على الشاشة وخارجها".

ولد سليم في العام 1958 وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق وشقيق خالد سليم زوج الممثلة يسرا. ودخل هشام سليم إلى عالم التمثيل وهو طفل في فيلم "إمبراطورية ميم"، الذي أدى فيه دور ابن الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.

كما قدم هشام سليم على مدى مشواره عشرات الأفلام السينمائية منها "عودة الابن الضال" و"تزوير في أوراق رسمية" و"اغتيال مدرسة" و"الهجامة" و"كريستال" و"الأراجوز" و"يا مهلبية يا" و"خيانة مشروعة".

وفي الدراما التلفزيونية قدم مسلسلات "الراية البيضا" و"ليالي الحلمية" و"أرابيسك" و"ظل المحارب" و"أماكن في القلب" و"المصراوية" و"محمود المصري" و"حرب الجواسيس" و"اختفاء" و"هجمة مرتدة".