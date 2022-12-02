شاهد: نجوم الفن والموسيقى ضمن ضيوف مأدبة عشاء أقامها بايدن على شرف ماكرون

أقام الرئيس الأمريكي جو بايدن مأدبة عشاء رسمية يوم الخميس على شرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعا إليها مجموعة من المشاهير وأعضاء الكونغرس وعمالقة عالم الأعمال.

وتوجت المأدبة زيارة هدفت لإظهار التزام بايدن تجاه أقدم حليف لواشنطن، رغم خلاف البلدين حول كيفية التعامل مع الحرب الروسية في أوكرانيا، ودعم المنتجات الأمريكية، فضلا عن قضايا أخرى.

وضمت قائمة المدعوين الممثلة جينيفر غارنر وفيوليت ابنتها من بن أفليك، والمغني جون ليجند والعارضة كريسي تيغن، وآنا وينتور رئيسة تحرير مجلة فوغ، والمخرج باز لورمان.

وانضم هؤلاء المشاهير إلى أعضاء حكومة بايدن وأعضاء في الكونجرس وقادة أعمال.

واستقبل بايدن وزوجته جيل ليل الخميس ماكرون وزوجته بريجيت في البيت الأبيض لتناول العشاء بعد لقاءات دبلوماسية عُقدت في وقت سابق من يوم الخميس.

وبعد أقل من أسبوعين من زواج حفيدة بايدن في حدائق البيت الأبيض، جلب الحدث لمسة من الإثارة إلى المقر الرئاسي الذي شهدت الفعاليات الاجتماعية التي يستضيفها تراجعا بسبب الإجراءات الاحترازية في أعقاب جائحة كوفيد-19.

ووصل ماكرون وزوجته إلى واشنطن يوم الثلاثاء، في ثاني زيارة رسمية يقوم بها للولايات المتحدة منذ توليه رئاسة بلاده في 2017.

وسبق أن عقد بايدن (80 عاما) وماكرون (44 عاما) العديد من الاجتماعات في تجمعات دولية، إلا أن هذه كانت أطول فترة يمضيانها معا.