مهرجان "ميدل بيست" في الرياض يجمع ألمع الموسيقيين العالميين في أكبر حدث موسيقي في الشرق الأوسط

قدمت بعض أكبر الأسماء في صناعة الموسيقى عروضا استثنائية في مهرجان ميدل بيست MDLBEAST الأخير الذي أقيم في مدينة الرياض السعودية شهر ديسمبر الماضي.

ومن بين هذه الأسماء نجد دي جي تيستو، مارشميلو، بوست مالون، برونو مارس وديفيد غيتا، والذين قدموا عروضا امتعت الجمهور الذي وصل عدده إلى 700 ألف مشارك.

أحد أبرز الفنانين الذي أضفى لمسته الخاصة في الحدث كان دي جي خالد الذي قال ليورونيوز إن المهرجان يعكس "الوحدة والإيجابية والحب الذي يجمعنا جميعًا،إنه حب الموسيقى".

كان التمثيل النسوي على رأس جدول أعمال منظمي ميدل بيست، وقالت ندى الحلبي مديرة استراتيجية المهرجان "أتأكد من أن لدينا تنوعًا في أحداثنا، سواء في التشكيلة أو في الحاضرين. نحن نتأكد من أن تجربتنا تلبي احتياجات الإناث أيضًا".

وتضيف "ربما أكون واحدة من الأشخاص القلائل الذين يشغلون هذا المنصب، لكني آمل أن يكون لدي المزيد من الإناث في الفضاء".

يمثل المهرجان فرصة للفنانات السعوديات مثل دي جي كيان التي تقول إن الموسيقى للجميع ويلعب الذكور والإناث دورًا متساويًا فيها.

وتضيف "بالنسبة لنا كإناث سعوديات، فإن منحنا الفرصة للتعبير عن جمال الفنون والموسيقى التي يمكننا مشاركتها مع العالم هو شيء مهم للغاية ويسعدنا جدًا أن تتاح لنا هذه الفرصة".

يمتد موقع المهرجان على مساحة تزيد عن خمسة ملايين ونصف متر مربع مع متنزهات مخصصة لمقدمي الطعام وفناني الشوارع ما جعل رواد المهرجان يستمتعون بأوقات استثنائية خلال المهرجان وكلهم شغف وانتظار لما ستحمله النسخة القادمة من مفاجآت.