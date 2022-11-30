مهرجان الجاز في أذربيجان.. تكريم لفنانين خلدوا أسمائهم بنوتات موسيقية

انطلق مؤخرا في العاصمة الأذرية باكو المهرجان الدولي للجاز، وهو حدث سنوي للموسيقى ينظمه عازف الساكسفون رين سلطانوف.

يهدف المهرجان إلى إبراز ارتباط أذربيجان الطويل الأمد بموسيقى الجاز، التي ظهرت في البلاد خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كما يسعى لتخليد ذكرى فنانين أذرين تركوا بصمتهم في الساحة الفنية الأذرية.

ويستقبل المهرجان سنويا موسيقيين من جورجيا والبرتغال وإيطاليا والولايات المتحدة وألمانيا وكندا وروسيا ودول أخرىن وكذلك مسيقيين وفنانين محليين.

وأقيم المهرجان لأول مرة عام 2005 تكريمًا لعازف الجاز الأذري رفيق باباييف وعازف البيانو فكيف مصطفى زاده، ليصبح بعدها تقليدا سنويا على مدى 17 عاما ومحطة تستقطب الموسيقين ومحبي الجاز من شتى بقاع العالم.

وخلال حضورها لهذه النسخة، التقت يورونيوز بالفنان الأذري يوغيف شيترت الذي عزف عددا من المقطوعات الخاصة به من ألبومه "الصفاء" و"مسار جديد"، تكريما للفنان "عزيزة مصطفى زاده وللثقافة الأذربيجانية" على حد قوله.

كما كان من بين الحضور فرقة مايكل شايفيل من اسطنبول، المتكونة من 4 موسيقيين، التي استوحت أعمالها الأولى من تحول مشهد الجاز في أوائل التسعينيات.

ويقول مايكل شايفيل التقيت بعازفي فرقة شايفيل" قبل سنوات عندما كنت مقيمًا في اسطنبول، وهم من ثلاث دول مختلفة، اثنان منهم من تركيا، وواحد من اليونان وأنا من ألمانيا، لذا فهو مشروع متعدد الثقافات".

ويضيف "كتبت كل الموسيقى لهم بنفسي، وأنا سعيد جدًا بها لأنها كانت موسيقى مستوحاة من الوقت الذي قضيته في اسطنبول".