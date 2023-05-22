بقلم: يورونيوز

إنها سيارة فيراري فاخرة وباللون الأحمر، أي لون فيراري المعروف في جميع أنحاء العالم. لكن هناك ما يميزها عن باقي السيارات الأخرى، فهي لم تُصنع من المادة التي عادة ما تصنع منها السيارات، بل من أحجار الليغو.

صُنعت لأول مرة في العالم سيارة فيراري بالحجم الكامل من قطع الليغو. وعُرضت السيارة في المدينة التي اختُرعت فيها لعبة الليغو، وهي مدينة بيلوند في الدنمارك.

استغرق صنع السيارة 2711 ساعة، أي ما يعادل 339 يومًا بمساعدة مصممي فيراري. واستخدمت بما مجموعة في الكل 383 ألف و610 قطع من الليغو. أما القطع الأصلية من فراري التي دخلت في صنع السيارة فكانت عجلة القيادة والعجلات.

يبلغ وزن السيارة طنا و 340 كيلوغراما.

سيتم عرض السيارة بشكل دائم في ليغولاند في مدينة بيلوند الدنماركية.