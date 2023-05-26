هونغ كونغ تحتفل بعودة مهرجان "الخبز المستدير"

بقلم: يورونيوز

بعد توقف لثلاث سنوات، عاد مهرجان "الخبز المستدير" (bun) إلى جزيرة تشونغ تشاو في جنوب غرب هونغ كونغ، حيث حضر آلاف الأشخاص للمشاركة في الاحتفالات.

وكان تنظيم هذا المهرجان توقف قبل ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19.

وأعاد آلاف الأشخاص الجمعة إحياء هذا التقليد، إذ تجمّعوا على جزيرة تشونغ تشاو للاحتفال بمهرجان "الخبز المستدير" الذي هو عبارة عن احتفالات تطغى الألوان عليها فيما يرتدي المشاركون فيها ملابس ملوّنة وتُختتم بتسلق أبراج مُغطاة بالخبز الأبيض المستدير المعروف بالـ"بَن".

وعند منتصف الليل، يصعد 12 متسلقاً إلى أعلى هذه الأبراج المغطاة بالخبز المطهو على البخار، محاولين جمع أكبر كمية منه.

وقالت مابيل لونغ من سكان الجزيرة لوكالة فرانس برس "في مثل هذه الايام، تبدو تشونغ تشاو وكأنها مركز العالم".

ويعود هذا التقليد إلى أواخر القرن التاسع عشر. وبحسب الرواية الشائعة، صدّ الصيادون في الجزيرة آنذاك قراصنة ووباء الطاعون من خلال تنظيم موكب تكريمي لإله البحر الطاوي باك تاي.

وكانت تُرفع في السابق تماثيل لآلهة، بينما بات المحتفلون اليوم يرفعون أطفالاً على أعمدة معدنية.

إلا أنّ الجانب السياسي من المهرجان لم يكن حاضراً بصورة كبيرة هذه السنة.