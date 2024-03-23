شاهد: في حفل زفاف ضخم.. مئات المكسيكيين يدخلون القفص الذهبي في وقت واحد

بقلم: يورونيوز

عادة ما يكون حفل الزفاف خاصًا بشخصين فقط يعقدان قرانهما محتفليْن مع الأهل والأصدقاء. لكن في العاصمة المكسيكية، قرر مئات المخطوبين خوض هذه التجربة معا.

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عقد مئات الأزواج المكسيكيين قرانهم في حفل زفاف جماعي أقيم يوم الجمعة في العاصمة مكسيكو سيتي.

ونظمت بلدية العاصمة هذا الزفاف الجماعي الضخم في مكتب السجلات المدنية، بهدف تسوية الحالة المدنية مجانًا للأشخاص المرتبطين عاطفيا.

ومن بين المشاركين في الحفل أليخاندرا فالنسيا، إحدى العرائس، التي جاءت مع خطيبها يائير لعقد قرانهما بهذه الطريقة غير المعتادة.

وقالت فالنسيا: "إنه لشيء جميل للغاية أن يكون بوسعك تقدير حب الآخرين وليس فقط أن تكون في غرفة بمفردك مع الشخص الذي سترتبط به". وأضافت: "رؤية الكثير من الناس بهذه الطريقة تحرك المشاعر في داخلي."

وحصل جميع الأشخاص الذين عقدوا قرانهم في هذا الحفل على نسخة مجانية من شهادة زواجهم.