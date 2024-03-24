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شاهد: صخب ورقص وألوان زاهية ... الهندوس في باكستان يحتفلون بمهرجان "هولي"

نساء يحتفلن بعيد هولي في كالكوتا الهندية
نساء يحتفلن بعيد هولي في كالكوتا الهندية Copyright Bikas Das/Copyright 2024 The AP. All Rights Reserved.
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: صخب ورقص وألوان زاهية ... الهندوس في باكستان يحتفلون بمهرجان "هولي"

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احتفلت الجالية الهندوسية في مدينة كراتشي الباكستانية يوم الأحد بمهرجان هولي، مهرجان الألوان الهندوسي. ويتعلق هذا التقليد الهندوسي بأسطورة الإله الهندوسي كريشنا الذي يرش، حسب الرواية الأسطورية، قرينته "رادا" وصديقاتها بالألوان الأحمر والأصفر والأخضر والزعفران.

وقام المحتفلون برش المسحوق والماء الملونين على بعضهم البعض، بينما كانوا يرقصون على أنغام الأغاني. كما تبادل الناس أيضًا الحلوى كجزء من تقاليد هذه الاحتفالات.

يُحتفل بهولي، الذي يصادف حلول فصل الربيع، على نطاق واسع في الهند ونيبال وبلدان أخرى تضم أعدادًا كبيرة من المغتربين في شبه القارة الهندية.

المصادر الإضافية • أ ب

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