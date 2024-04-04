"الكابتن ماجد" يعتزل كرة القدم بعد 43 عاماً ويودّع محبيه

بقلم: يورونيوز

صدرت هذا اليوم آخر سلسلة لقصص الرسوم المتحركة اليابانية "الكابتن تسوباسا"، المعروف في نسخته العربية "بالكابتن ماجد"، بعد مضي 43 عاما من طرحها لأول مرة.

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قال يويتشي تاكاهاشي مؤلف سلسلة قصص الرسوم المتحركة "الكابتن ماجد"، على صفحته في منصة "أكس"، إنه أنهى الحلقة الأخيرة من السلسة، ولكن ذلك لن يمنعه من ابتكار مغامرات لنجوم كرة القدم في قصص مصورة، كما أنه لن يتخلى تماما عن شخصيات البطولة التي ألهمت نجوما كروية كثيرة في عالم كرة القدم اليوم ،كانوا يتابعون "الكابتن تسوباسا" على شاشة التلفزيون في طفولتهم.

وكان الرسام البالغ من العمر 63 عاما أعلن قبل شهرين انتهاء السلسلة هذا الشهر، بسبب تدهور حالته الصحية من جهة، وتطور صناعة قصص "المانغا" من جهة أخرى.

وكان "الكابتن تسوباسا" في نسخته اليابانية اشتهر في إيطاليا تحت اسم "هولي اي بانجي"، وفي فرنسا عرف "بأوليف إي توم"، وعرف في أمريكا اللاتينية تحت اسم "سوبر كامبيونيس"، واشتهرت السلسلة من خلال الصور المتحركة وألعاب الفيديو.

وتم بث سلسلة الرسوم المتحركة في أكثر من مائة بلد في العالم، أما قصص "المانغا" فقد بيع منها حوالي تسعين مليون نسخة.