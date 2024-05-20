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الممثل والمخرج الأمريكي كيفن كوستنر يعرض فيلمه "الأفق: ملحمة أمريكية" في مهرجان كان السينمائي

الممثل الأمريكي كيفن كوستنر
الممثل الأمريكي كيفن كوستنر Copyright Scott A Garfitt/2024 Invision
Copyright Scott A Garfitt/2024 Invision
بقلم:  Adel Dellal
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يأتي العرض الأول لفيلم "الأفق: ملحمة أمريكية" في مهرجان كان السينمائي قبل شهر من طرح الممثل والمخرج للدفعة الأولى من مشروعه العاطفي متعدد الفصول والممول ذاتيًا في دور العرض.

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كشف الممثل والمخرج الأمريكي كيفن كوستنر عن فيلمه الذي طال انتظاره، والذي يحمل عنوان "الأفق: ملحمة أمريكية" وذلك خلال العرض الأول الذي حضره النجوم في مهرجان كان السينمائي الأحد.

وانضم إلى كوستنر على السجادة الحمراء عدد من النجوم المشاركين في العمل على غرار سيينا ميلر ولوك ويلسون وأبري لي، إضافة إلى أفراد عائلته. ومن بين الحاضرين الآخرين جوليان مور وإيزابيل هوبير وأوليفر ستون. 

يأتي العرض الأول لفيلم "الأفق: ملحمة أمريكية" في مهرجان كان السينمائي قبل شهر من طرح الممثل والمخرج للدفعة الأولى من مشروعه العاطفي متعدد الفصول والممول ذاتيًا في دور العرض وهذه هي المرة الرابعة فقط التي يخرج فيها كوستنر أفلاما بعد فيلم "الرقص مع الذئاب" عام 1990، "ساعي البريد" عام 1997 و"المدى المفتوح" في عام 2003. ويعرض فيلم "الأفق: ملحمة أمريكية" خارج المنافسة في مهرجان كان السينمائي.

المصادر الإضافية • أ ب

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