ساحل العاج تشيد جداراً لحماية المتنزهات الحضرية المهددة بالانقراض

خشية من قطع الأشجار غير القانوني والتلوث في غابة بانكو الوطنية في أبيدجان، العاصمة التجارية لساحل العاج، واسمها الرسمي جمهورية كوت ديفوار، تشيد السلطات جداراً إسمنتياً أملاً في الحفاظ على نظامها البيئي المميز.

تمتد بانكو على أكثر من 34 كيلومتراً مربعاً (13 ميلاً مربعاً) من غرب أبيدجان، مما يجعلها ثاني أكبر غابة حضرية في العالم ، بعد غابة تيجوكا الوطنية في ريو دي جانيرو فقط.

ويعتبر جزء من الحياة البرية فيها، والذي يشمل القرود والشمبانزي والأشجار التي يبلغ عمرها 500 عام، مقدساً من قبل السكان المحليين، وتعد مساراتها المظللة ملاذاً للمتنزهين وراكبي الدراجات من المدينة التي يبلغ عدد شوارعها المزدحمة بخمسة ملايين نسمة.

لكن بانكو مهددة بضغوط النمو السريع في أبيدجان. يقول المسؤولون إن السكان المحليين يقطعون الأشجار بشكل غير قانوني لبناء المنازل وإلقاء نفاياتهم في الغابة.

ويأمل مسؤولو الحدائق في وضع حد لذلك. مؤخراً ، وضع العشرات من عمال البناء الطوب الخرساني بارتفاع مترين ونصف المتر على قطعة أرض موحلة بين الطريق السريع والمتنزه.

قال أداما توندوساما، المدير العام للمكتب الإيفواري للمتنزهات والمحميات: " في الواقع، إنها 12 كيلومتراً من الأسوار لمحيط يبلغ 24 كيلومتراً لأن جزءاً كبيراً من الحدود قد تقلصت بالفعل هنا وهناك لبناء مناطق حضرية".

وأضاف توندوساما إنه يأمل أن تساعد جهود حماية بانكو في الحصول على مكان في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

توفر منسوب المياه الجوفية في بانكو 40٪ من مياه الشرب في أبيدجان وتمتص 90 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتعمل سلطات المتنزهات مع المجتمعات المحلية لتجنب أي التباس يتعلق بالجدار وللتأكيد على أهمية حماية الغابة.

قال ميسمين يابو، نائب رئيس قرية على مشارف المتنزه: "يجب ألا نفقد الغابة. نحن الحراس هنا من بعض النواحي".