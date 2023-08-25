شاهد: صيف في عز الشتاء.. البرازيل تشهد موجة حر وارتفاعات قياسية في درجات الحرارة

بقلم: يورونيوز

سجلت عواصم أربع ولايات أعلى درجة حرارة لهذا العام يوم الأربعاء. إحداها كانت كويابا، في وسط غرب البرازيل، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 41.8 درجة مئوية. كما عانت ريو دي جانيرو وساو باولو، المدينتان الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البرازيل، من درجات الحرارة الشديدة ولكنهما لم تصلا إلى مستويات قياسية.

تعاني البرازيل حالياً من موجة حر شديدة وطقس جاف في معظم أراضيها، رغم أن الصيف لم يحل بعد في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، ولا تزال البلاد فعلياً في فصل الشتاء.

اعلان

بحسب المعهد البرازيلي الوطني للأرصاد الجوية، فإن 19 ولاية من أصل 26 ولاية، بالإضافة إلى المنطقة الفيدرالية، واجهت الخميس موجة حر أو جفاف.

تعتبر السلطات البرازيلية أن الطقس يشهد موجة حر عندما ترتفع درجات الحرارة لمدة يومين متتاليين بمعدل 5 درجات مئوية أعلى من المتوسط.

ويؤدي انخفاض الرطوبة وارتفاع معدلات الجفاف إلى زيادة المخاطر على صحة الإنسان والتسبب بحرائق الغابات.

وأوصت الحكومة الناس بتجنب ممارسة الأنشطة البدنية والبقاء في منازلهم في الأوقات الأكثر حرارة خلال اليوم.

سجلت عواصم أربع ولايات أعلى درجة حرارة لهذا العام يوم الأربعاء. إحداها كانت كويابا، في وسط غرب البرازيل، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 41.8 درجة مئوية.

كما عانت ريو دي جانيرو وساو باولو، المدينتان الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البرازيل، من درجات الحرارة الشديدة ولكنهما لم تصلا إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات الرسمية.

الشهر الماضي، شهدت البرازيل أحر شهر تموز/ يوليو منذ بدء القياسات الرسمية في عام 1961، وهو ما يعكس الرقم القياسي العالمي. كان متوسط درجة الحرارة 23 درجة مئوية، أعلى من المتوسط التاريخي بدرجة مئوية واحدة.

من المحتمل أن يؤدي تغير المناخ وظاهرة النينو إلى تفاقم ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف، وفقاً لريناتا ليبوناتي، الباحثة في جامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية.