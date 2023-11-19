شاهد: مقتل شخصين وأضرار مادية بسبب عاصفة ضربت أجزاء واسعة من بلغاريا

بقلم: يورونيوز

أفاد مكتب رئيس البلدية أن إمدادات الطاقة تعطلت في جميع أحياء فارنا، في حين تم إغلاق الطرق الرئيسية بسبب الأشجار والفروع المتساقطة، مما أدى إلى تقطع السبل بالمركبات.

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قال مسؤولون اليوم الأحد إن رياحًا عاتية وأمطارًا غزيرة وثلوج ضربت أجزاء كبيرة من بلغاريا، مما أدى إلى مقتل شخصين وتسبب في أضرار جسيمة وتعطيل إمدادات الطاقة في البلدات والقرى.

وتم إعلان حالة الطوارئ في مدينة فارنا المطلة على البحر الأسود بسبب سوء الأحوال الجوية.

العاصفة في بلغاريا AP Photo

وتعرضت المدينة الساحلية لرياح عاتية وأمطار غزيرة اختلطت بالثلوج.

وأفاد مكتب رئيس البلدية أن إمدادات الطاقة تعطلت في جميع أحياء فارنا، في حين تم إغلاق الطرق الرئيسية بسبب الأشجار والفروع المتساقطة، مما أدى إلى تقطع السبل بالمركبات.

وأهابت بالمواطنين ملازمة منازلهم وعدم استخدام سياراتهم إلا في الحالات الطارئة.

وقال مسؤولو المطار إن مطار فارنا الدولي كان مفتوحًا، لكن هناك رحلات تأخرت وألغيت.