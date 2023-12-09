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شاهد: للتنديد بمؤتمر كوب 28 حركة "تمرد ضد الانقراض" تلون القناة الكبرى في البندقة باللون الأخضر

نشطاء حركة التمرد ضد الانقراض (XR) على جسر ريالتو في البندقية بعد صب الفلورسين في القناة الكبرى للإحتجاج على "فشل" مؤتمر (COP28) بشأن المناخ، البندقية، إيطاليا 9 ديسمبر 2023.
نشطاء حركة التمرد ضد الانقراض (XR) على جسر ريالتو في البندقية بعد صب الفلورسين في القناة الكبرى للإحتجاج على "فشل" مؤتمر (COP28) بشأن المناخ، البندقية، إيطاليا 9 ديسمبر 2023. Copyright MARCO SABADIN
بقلم:  يورونيوز
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للتنديد بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، قام ناشطون من حركة "تمرد ضد الانقراض" بتلوين القناة الكبرى في البندقية باللون الأخضر. وطالبوا بوضع حد للتقاعس السياسي في مواجهة الأزمة البيئية.

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قام نشطاء البيئة من مجموعة تمرد ضد الإنقراض Extinction Rebellion بإلقاء مادة ملونة، يوم السبت 9 ديسمبر في قناة البندقية الكبرى وفي عدة أنهار في إيطاليا احتجاجًا على "الفشل" المعلن وفقًا لهم لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن المناخ.

 في منتصف فترة ما بعد الظهيرة، قام الناشطون بتوزيع سائل أخضر في القناة الكبرى، تحت أنظار المارة والسياح المذهولين .

في الوقت نفسه، رفع الناشطون المعلقون على الحبال والأحزمة لافتة من جسر ريالتو الشهير، كتب عليها "COP28: بينما تتحدث الحكومة، نحن معلقون بخيط رفيع".

وأشار الفرع الإيطالي للمجموعة المدافعة عن البيئة على موقع X (تويتر سابقا) إلى أنها قامت بنشر الفلورسين، وهي صبغة "غير ضارة" تستخدم طبيا أو لتتبع التسريبات المحتملة بسبب خصائصها.

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