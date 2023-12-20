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شاهد: السياح يستمتعون بتحويل الماء المغلي لأقواس ثلجية في الصين

درجات الحرارة المتجمدة تحول الماء المغلي إلى بلورات ثلجية
درجات الحرارة المتجمدة تحول الماء المغلي إلى بلورات ثلجية Copyright AP Photo/CNS
بقلم:  يورونيوز
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انخفضت درجات الحرارة في مدينة موهي في أقصى شمال الصين مؤخرًا إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.

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 ويمثل الطقس شديد البرودة أيضًا موسم ذروة السياحة الشتوية. ويأتي السياح من جميع أنحاء العالم إلى هنا لتجربة عالم الثلوج الرائع في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين.

وأصبح تحويل الماء المغلي إلى بلورات ثلجية لعبة شائعة لدى السياح. عندما يتم إلقاء الماء المغلي في الهواء المتجمد، تواجه الأبخرة اختلافًا شديدًا في درجة الحرارة، مما يبرد بسرعة ويتكثف إلى بلورات ثلجية، مكونًا هالة جليدية على شكل قوس.

المصادر الإضافية • أ ب

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