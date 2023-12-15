شاهد: المدينة المحرمة في الصين مغطاة بالثلوج

والمدينة القرمزية المحرّمة هي من المعالم التاريخية لمدينة بكين، وسميت بهذا الاسم لأنه في الماضي لم يكن مسموحا لأحد أن يدخلها إلا بإذن من الإمبراطور. ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج هذا الأسبوع، حيث تشير التوقعات إلى المزيد من الهبات الباردة التي ستضرب المدينة.

والمدينة القرمزية المحرّمة هي من المعالم التاريخية لمدينة بكين، وسميت بهذا الاسم لأنه في الماضي لم يكن مسموحا لأحد أن يدخلها إلا بإذن من الإمبراطور. ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج هذا الأسبوع، حيث تشير التوقعات إلى المزيد من الهبات الباردة التي ستضرب المدينة.