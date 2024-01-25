شاهد: هطول الثلوج الكثيفة يحاصر مئات السيارات في اليابان والجيش يتدخل

بقلم: يورونيوز

استمرت الثلوج الكثيفة في الهطول على أجزاء واسعة من غرب وشمال ووسط اليابان أمس الأربعاء واليوم الخميس مما أدى إلى تعطل كبير بحركة المرور في تلك المناطق.

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وقالت السلطات اليابانية إن الثلوج الكثيفة حاصرت ما لا يقل عن 800 مركبة على طريق سريع رئيسي في وسط اليابان، مما أدى إلى شل حركة المرور لأكثر من ستة كيلومترات أمس الأربعاء.

وتم إرسال قوات الجيش للمساعدة في جهود الإغاثة.

وبدأ الازدحام المروري على طريق ميشين السريع في محافظة جيفو بعد أن علقت شاحنتان في الثلج.

وقالت شركة سنترال نيبون للطرق السريعة إنه بحلول مساء الأربعاء، كانت عشرات المركبات عالقة في كلا الاتجاهين من الطريق السريع.

وتوقع خبراء الأرصاد هطول المزيد من الثلوج اليوم الخميس.