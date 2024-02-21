فيديو: تساقط كثيف للثلوج في الصين يعرقل حركة النقل في عدد من المحافظات

بقلم: يورونيوز

منذ أمس الثلاثاء بدأت الثلوج بالهطول في تشانجو عاصمة محافظة هينان، وفرض ذلك إغلاق الطرقات السيارة واستخدام الجرافات وتوظيف عشرات آلاف الأشخاص وعناصر الشرطة، لإزالة الثلوج وتيسير حركة النقل.

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تسبب هطول الثلوج بكثافة في مناطق واسعة من وسط الصين وشمالها، في إلغاء الرحلات جوّا وعلى متن القطارات أو تأجيلها في عديد المدن.

وأصدرت السلطات في محافظات هيباي وهينان وشاندونغ تحذيرات، من مخاطر مرتبطة برداءة الأحوال الجوية قد تواجه المسافرين.

وفعَّلت السلطات الإجراءات الخاصة بالاستجابة للحالات الطارئة للتعامل مع التساقطات الكثيفة للثلوج، بمراقبة حركة النقل وإزالة الثلوج من الأماكن التي تعيق تلك الحركة.

كما تسبب استمرار تهاطل الثلوج في إغلاق جميع الطرقات السيارة في شمال محافظة هيباي. وفي مدينة شيجيشوانغ اختار الناس التنقل على متن الحافلات أو قطارت الأنفاق.