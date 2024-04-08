أزهار التوليب تزين زوايا إسطنبول مع قدوم الربيع

بقلم: يورونيوز

تشتهر العاصمة التركية إسطنبول بموسم التوليب، الذي ينتظره الناس كل سنة مع حلول واحد من أجمل وأدفئ الفصول في السنة، وهو فصل الربيع.

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وتفتحت الآلاف أزهار التوليب يوم الاثنين في عرض رائع في بستان أميرجان بالمدينة، وهو مقصد شهير للسكان المحليين الباحثين عن الهواء النقي والزهور الملونة.

وفي هذا العام، تمت زراعة ما يقرب من 8 ملايين من أزهار التوليب والزنابق والنرجس والمسكاري في جميع أنحاء المدينة، وفقًا لبلدية مدينة إسطنبول.

وتتمتع زهور التيوليب بأهمية ثقافية عميقة في التاريخ التركي، حيث يعود تاريخها إلى العصر العثماني.