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شاهد: سماء برتقالية! غبار الصحراء يُغرق جنوب اليونان وشرق ليبيا

جنوب اليونان الثلاثاء 23/04/2024
جنوب اليونان الثلاثاء 23/04/2024 Copyright Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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اصطبغت سماء جنوب اليونان بلون برتقالي قاتم، حملته رياح الجنوب عبر البحر المتوسط يوم الثلاثاء، بفعل غبار الصحراء الكبرى.

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وتحولت العاصمة اليونانية أثينا إلى مدينة أشباح شبيهة بالمريخ، حيث غطت الرمال الحمراء الأكروبوليس ومعالم المدينة الأخرى.

وعلى الجانب الآخر من البحر الأحمر المتوسط، اجتاحت عاصفة رملية كبيرة شرق ليبيا يوم الاثنين، مما أدى إلى تحول السماء إلى اللون الأحمر وتأثر الرؤية في مدن درنة وطبرق وبنغازي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العاصفة التي تهب من الصحراء عطلت حركة الطيران وأدت إلى إغلاق المكاتب الحكومية والمدارس.

وفي درنة، أُعلنت حالة التأهب، وحثت السلطات الناس على البقاء في منازلهم بسبب ضعف الرؤية. وأفادت التقارير أن آثار العاصفة قد وصلت إلى الشرق حتى غرب مصر.

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