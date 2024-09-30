Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
حريق غابات مهول في اليونان يتسبب في وفاة شخصين وإجلاء واسع للسكان

رد فعل أحد السكان عند اقتراب حرائق الغابات من قرية آنو لوترو بسبب الرياح القوية 29 سبتمبر 2024
رد فعل أحد السكان عند اقتراب حرائق الغابات من قرية آنو لوترو بسبب الرياح القوية 29 سبتمبر 2024 حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
قتل شخصان الليلة الماضية في حريق هائل اندلع في غابات قريبة من منتجع ساحلي في جنوب اليونان حسبما ورد عن السلطات هناك.

شبت الحرائق نتيجة لجفاف الغابات الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة خلال الربيع الدافئ والصيف الحار، إضافةً إلى الرياح القوية التي ساهمت في اتساع رقعة النيران. وتجدر الإشارة إلى أن جميع أنحاء أوروبا تشهد زيادة ملحوظة في درجات الحرارة.

نجح حوالي 350 من رجال الإطفاء، مدعومين بثماني طائرات مخصصة لضخ المياه، في السيطرة بشكل كبير على الحريق بالقرب من زيلوكاسترو في منطقة بيلوبونيز في وقت مبكر من يوم الاثنين.

كما صدرت أوامر بإخلاء ست قرى خلال الليل كإجراء احترازي بعد اندلاع الحريق يوم الأحد، حيث تأججت النيران بفعل الرياح القوية التي تجتاح الغابات الجافة.

وقالت السلطات في اليونان إنها تعتقد أن القتيلين هما من السكان المحليين الذين أُعلن عن فقدانهم في وقت متأخر من يوم الأحد. وأكدت أنها "لا تعتقد أن هناك أي شخص آخر مفقود".

ولم ترد تقارير فورية عن حريق المنازل في المنطقة المتضررة على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب غرب أثينا.

حريق غابات يقترب من قرية كاليثيا 29 سبتمبر 2024
حريق غابات يقترب من قرية كاليثيا 29 سبتمبر 2024 AP Photo

عاني اليونان، مثل العديد من دول جنوب أوروبا، من حرائق الغابات المدمرة كل صيف. على مدار الأشهر القليلة الماضية، تعاملت السلطات مع أكثر من 4500 حريق.

وقد سجل شهرا يونيو ويوليو أرقامًا قياسية في درجات الحرارة، حيث تعرضت البلاد لموجات حر متكررة جعلت الوضع أكثر خطورة.

تُعتبر أوروبا أسرع قارة في العالم تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تزيد معدلاتها عن المتوسط العالمي بنحو الضعف تقريبًا، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ووكالة المناخ الأوروبية كوبرنيكوس.

المصادر الإضافية • أ ب

