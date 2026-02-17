فيديو. روبوتات صينية متقدّمة شبيهة بالبشر تقدّم عروضًا في مهرجان الربيع

كانت الروبوتات المتقدمة المجسَّدة بالذكاء الاصطناعي من بين أكثر العروض اللافتة للأنظار إبهارا في حفل عيد الربيع في الصين لعام 2026 مساء الإثنين، حيث أبهرت الجمهور بحضورها المبتكر على المسرح وقدراتها البدنية المذهلة.

وفي حفل عيد الربيع الذي استضافته المجموعة الإعلامية الصينية "China Media Group" المعروفة اختصارا بـ"CMG"، سُلِّط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية في الصين، مع إبراز واسع للإنجازات التي حققها قطاع الروبوتات سريع النمو في البلاد على امتداد هذا العرض الترفيهي الذي استمر لساعات.

وظهرت روبوتات شبيهة بالبشر وهي تؤدي حركات في الفنون القتالية، وتشارك في اسكتشات كوميدية، وتنخرط في مجموعة واسعة من العروض الإبداعية الأخرى خلال البث التلفزيوني المباشر.