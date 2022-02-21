المجلس الأوروبي يعتمد مساعدة مالية طارئة بقيمة 1.2 مليار يورو لتعزيز استقرار أوكرانيا

اعتمد المجلس الأوروبي الاثنين، مساعدة مالية كلية طارئة بقيمة 1.2 مليار يورو تصرف فورا في شكل قروض لتعزيز الاستقرار في أوكرانيا، حسب بيان للمجلس الأوروبي نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي "يعتزم تقديم دعم سريع في ضوء الأزمة الحادة التي تعيشها أوكرانيا لتعزيز صمودها "

واشار البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي قام بتسريع هذه المساعدة الاقتصادية لأوكرانيا، حيث إن التوترات الجيوسياسية الحالية لها تأثير ضار على الاستقرار الاقتصادي والمالي لأوكرانيا" مضيفا " تسببت التهديدات الأمنية المستمرة بالفعل في تدفق كبير لرأس المال إلى الخارج، حيث تفقد أوكرانيا إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بسبب تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتأثيرها على الوضع الاقتصادي"

وكان البرلمان الأوروبي صادق، الثلاثاء، على حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 1.2 مليار يورو، في ظل تصاعد الأزمة حولها. وتم التصويت على المساعدات التي تشمل قروضاً ومنحاً محدودة االأجل، بـ 598 صوتاً مؤيداً و53 صوتاً معارضاً وامتناع 43 عن التصويت

وفي هذا الصدد، قال برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي " لقد تصرف الاتحاد الأوروبي بسرعة وحزم لمساعدة أوكرانيا" لافتا أنه "في غضون 21 يومًا، أكملنا العمل اللازم، مما يعني أن المساعدة المالية الكلية البالغة 1.2 مليار يورو يمكن أن تصل الآن إلى أوكرانيا"

ستكون هذه المساعدة المالية الكلية الطارئة لمدة 12 شهرًا ومن المقرر أن تصرف إلى كييف على دفعتين، حيث ستكون الدفعة الأولى البالغة قيمتها 600 مليون يورو رهناً بالشرط السياسى المسبق والتنفيذ العملي لبرنامج صندوق النقد الدولي، أما الدفعة الثانية فتسدد عند دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بشأن تدابير السياسة الهيكلية المحددة، في ضوء إجراءات الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا.

في 1 شباط/فبراير 2022، على خلفية فقدان الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بسبب تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتأثيره على الوضع الاقتصادي في أوكرانيا ، قدمت المفوضية اقتراحًا لتوفيرحزمة مالية بقيمة 1.2 مليار في شكل قروض لتعزيز الاستقرار في أوكرانيا.