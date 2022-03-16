بعد أن دعته بولندا لنشر بعثة لحفظ السلام .. الناتو يرفض نشر قواته على الأرض في أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء أن الناتو لا يعتزم إرسال جنود إلى أوكرانيا وذلك بعد أن دعته بولندا لنشر بعثة لحفظ السلام. وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف "ندعو روسيا لسحب قواتها، لكن لا خطط لدينا لنشر قوات من حلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا".

وطلب وزراء الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي من القادة العسكريين وضع خطط لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال ستولتنبرغ "على الأرض، يجب أن يتضمن وضعنا الجديد عددا أكبر بكثير من القوات في الجزء الشرقي للتحالف، في درجة أعلى من التأهب مع المزيد من المعدات والإمدادات المتمركزة مسبقا".

وأوضح: "نحن نواجه حقيقة جديدة بشأن أمننا، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة ضبط دفاعنا الجماعي والردع على المدى الطويل". ولفت " تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان عدم تصعيد هذه الحرب لتخرج عن نطاق أوكرانيا، فنحن نشاهد الموت والدمار والمعاناة الإنسانية في أوكرانيا، لكن الأمر سيزداد سوءا إذا اتخذ الناتو قرارا يمكن أن تنشب جراءه حرب شاملة بين الناتو وروسيا".

ومن جانب آخر، قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف إن بلاده بحاجة إلى مزيد من المساعدات العسكرية". ومن المقرر انعقاد قمة لرؤساء وزعماء دول الحلف في بروكسل في 24 مارس آذار بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.