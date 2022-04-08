شركات اتصال أوروبية تسعى لتمكين اللاجئين الأوكرانيين من إجراء مكالمات والاتصال عبر الإنترنت "مجانا"

وقّع ممثلو 25 شركة اتصالات تعمل داخل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الجمعة اتفاقا مشتركًا ينظم جهودهم المنسقة لتأمين استمرار عمل الاتصالات المتعلقة بالهاتف أو الإنترنت إن في أوكرانيا أو خارجها مع الإبقاء على بعضها "بالمجان" لبعض المستفيدين و بخاصة أولئك من هم في وضع لجوء.

ويهدف المشروع إلى "إنشاء إطار عمل أكثر استقرارًا لمساعدة الأوكرانيين من النازحين أو اللاجئين في جميع أنحاء أوروبا على البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء في الوطن" حسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية الجمعة التي رحّبت بالإجراء.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن شؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر "إن القدرة على التواصل مع الأحباء والوصول إلى المعلومات الصحيحة عامل أساسي في أوقات الأزمات" موضحة " لهذا السبب، بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، ندعم مبادرات مشغلي الاتصالات لتسهيل الاتصال عبر المحمول بأسعار معقولة للأشخاص الذين فروا من الحرب" وتابعت "نشجع أيضًا على اتخاذ تدابير أخرى يمكن أن تخفف من الصعوبات الاستثنائية التي يواجهها اللاجئون في الوقت الحالي ".

حسب تقرير للأمم المتحدة، أجبِر الغزو الروسي لأوكرانيا أكثر من 11.3 ملايين شخص على الفرار من منازلهم، من بينهم أكثر من 4.2 مليون شخص أصبحوا الآن لاجئين في الدول المجاورة وغيرها، ولا سيما في بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا ، والتي يغادرونها تدريجياً ليستقروا في دول أعضاء أخرى.

في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية الفورية والمتنامية، قال بيان المفوضية إنه "من الضروري أن يتمكن اللاجئون الأوكرانيون من الاستفادة من خطوط اتصال ميسّرة وميسور التكلفة، حتى يتمكنوا من البقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء ، ويمكنهم استخدام الإنترنت والوصول إلى معلومات موثوقة" مرحبا بمبادرة العديد من مشغلي الاتصالات، والذين ثابروا من "أجل تخفيض التعريفات الجمركية للاتصالات الدولية مع أوكرانيا وإلغاء رسوم التجوال الإضافية للأشخاص اللاجئين من أوكرانيا في عموم أوروبا " وفق البيان.