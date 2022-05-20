مجلس أوروبا يعتمد توصيات لحماية حقوق اللاجئات تمنحهنّ فرص التعلّم والتوظيف

اعتمدت لجنة وزراء مجلس أوروبا المعنية بحماية حقوق النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء توصيات الجمعة تتعلق بتوفير تدابير للاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات والمشاكل التي يعانين من جرائها.

مجلس أوروبا المنظمة الأساسية للدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية

مجلس أوروبا هو المنظمة الأساسية للدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، ومقرها ستراسبورغ. تأسس المجلس عام 1949، وهو أقدم منظمة حكومية دولية أوروبية. الدول المؤسِسة للمجلس هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبرغ وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة.

يضم مجلس أوروبا اليوم 47 دولة عضوا ،من بينها كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويمثل أكثر من 800 مليون أوروبي.

حماية النساء والفتيات اللاجئات وتوفير المرافق الصحية لهن

تتناول التوصيات تعليمات ترتبط بحماية النساء والفتيات اللاجئات وتوفير المرافق الصحية لهن. وفي بيان لمجلس أوروبا "تستند التوصية أيضًا إلى نتائج اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب ومواثيق الأمم المتحدة وهي تحدد مجموعة من التدابير للدول الأعضاء لحماية حقوق النساء المهاجرات بشكل أفضل والمساهمة في منحهنّ فرص التعليم والتوظيف".

وقد وقعت جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، وهي معاهدة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وتشرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء.

تمكين النساء اللاجئات من الاندماج

يعتبر نص التوصية، الذي يعد جزءًا من خطة عمل مجلس أوروبا بشأن حماية الأشخاص المستضعفين في سياق الهجرة واللجوء في أوروبا (2021-2025)، عاملا يوفر أيضا "إرشادات للدول الأعضاء حول احتياجات المرأة من حيث الخدمات الاجتماعية والتوظيف والتعليم والمشاركة، بحيث تسهم السياسات العامة بشكل كامل في دمج وتمكين النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء من الاندماج في المجتمع الجديد".

توفير حماية أفضل للمتضررات من جميع أشكال العنف

شددت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، في معرض ترحيبها باعتماد التوصية على أنه "من الأهمية بمكان الاعتراف بأن النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء لديهن احتياجات وظروف خاصة ينبغي أخذها في الاعتبار" حسب قولها. مضيفة "تُظهر الحرب في أوكرانيا للأسف أن النساء والفتيات اللاجئات معرضات لخطر كبير" معتبرة التوصية بأنها "توجيهات محددة للدول الأعضاء من أجل توفير حماية أفضل للمتضررات من جميع أشكال العنف ودعم الضحايا ومحاسبة المسؤولين ".

منح اللاجئات من أوكرانيا إمكانية الوصول إلى سوق العمل

دعا نواب البرلمان الأوروبي في وقت سابق، إلى ضرورة حماية النساء الهاربات من أوكرانيا من مختلف أشكال العنف ومن عصابات الاتجار بالبشر وتمكينهن من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية داخل دول الاتحاد الأوروبي. من أجل تسهيل اندماج اللاجئات في البلدان المضيفة، شدّد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة منح اللاجئات من أوكرانيا "إمكانية الوصول إلى سوق العمل في أقرب وقت ممكن" ولهذا السبب، طالبوا ايضا بـ"إنشاء برامج خاصة ودورات تعليم اللغة وكذلك الوصول إلى الاستفادة من رعاية الأطفال.